Handball AG – die ganze Halle voller Kinder. Kosten übernimmt der TuS Empelde

Ronnenberg. Den TuS Empelde verbindet seit mehreren Jahren eine Kooperation mit der Theodor-Heuss Grundschule in Empelde. Daraus entstanden ist die Handball-AG, die jeweils montags von 17 bis 18.15 Uhr in der Sporthalle an der Barbarastraße stattfindet. „Versichert sind die Kinder über die Schule, die Kosten übernimmt der TuS Empelde. Wir vom Handballjugendförderkreis besorgen für zwölf Kinder Wasser, damit sie etwas zu trinken haben“, berichtet Rüdiger Waldeck. Leider gebe es immer noch einige Eltern, die ihren Kindern nichts zu trinken mitgeben.

Seit dem ersten Training im neuen Schulhalbjahr üben 30 Jungen und Mädchen gemeinsam in der Halle. „Neben Inhalten steht die Vermittlung der Freude an der sportlichen Bewegung, am Leistungsfortschritt, am Spielen miteinander und an gemeinsamen Erlebnissen im Vordergrund des wöchentlichen Angebots“, sagte Übungsleiterin Anja Schröder, die sich mit Patrizia Schween um den Handballnachwuchs kümmert. Ziel sei es auch, dass alle Kinder dem Verein und auch dem Handballsport lange erhalten bleiben. Den beiden Trainerinnen ist es zudem ein Anliegen, das Selbstvertrauen und die Selbstbestätigung aller Kinder durch persönliche Erfolgserlebnisse zu stärken. „Wir möchten das soziale Verhalten der Kinder fördern, in dem auf die Akzeptanz von Spielregeln und das gemeinsame Lösen von Aufgaben im Team wert gelegt wird“, fügten sie hinzu.

Waldeck kündigte an, im nächsten Jahr die Arbeitsgemeinschaft probeweise am Sonnabendvormittag anzubieten. „Der Montagsstermin wird bei Einführung der Ganztagsschule dann möglicherweise zu viel“, meinte der Empelder.