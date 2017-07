Hannah ist schon wieder unterwegs. Lastenrad steht zum zweiten Mal zur kostenlosen Ausleihe bereit – und soll als Nächstes nach Ronnenberg kommen

Gehrden. Ein Projekt, das sich bewährt hat: Das Lastenfahrrad Hannah des ADFC steht nun bereits zum zweiten Mal in Gehrden zur kostenlosen Ausleihe für alle Interessierten bereit.

Ob Einkäufe nach Hause bringen, Radausflüge mit den Kindern unternehmen, Gartenabfälle zum Wertstoffhof bringen oder den Weihnachtsbaum transportieren: Mit Hannah geht fast alles. Das Transportfahrrad mit Elektromotor und einer großen Transportkiste – ein original Bakfiets Bike aus den Niederlanden im Wert von rund 5000 Euro – kann nun in Gehrden wieder kostenlos ausgeliehen werden.

Hannah darf inklusive Fahrer mit maximal 180 Kilogramm beladen werden. Wer die Sitzbank nicht braucht, klappt sie einfach hoch. Bis zu 90 Kilometer weit bringt den Fahrer der volle Akku. Das Projekt ist eine Initiative des Allgemeinen Deutschen FahrradClubs (ADFC). Unter dem Motto „Fahrrad statt Auto“ möchte der Club jeden ermutigen, das Lastenrad auszuprobieren. Innerhalb weniger Minuten sei jeder mit dem etwas anderen Fahrrad vertraut und sicher auf der Straße unterwegs, betont der ADFC.

Finanziert werden die Hannahs, die seit 2015 im Umland von Hannover unterwegs sind, von der Metropolregion und der Region Hannover. Die kostenlose Ausleihe kann nur mithilfe eines großen ehrenamtlichen Aufwandes ermöglicht werden. „Spenden helfen allerdings dabei, den Betrieb aufrechtzuerhalten, schließlich muss jede Hannah auch gewartet und repariert werden – die alle drei Jahre ausgeführte Wartung kostet immerhin 500 Euro“, erklärt der Wennigser Matthias Peuker vom ADFC-Regionsvorstand.

In der Burgbergstadt kann das Lastenrad beim Rewe-Markt an der Nordstraße ausgeliehen werden. Dort steht es zunächst bis Ende August, bevor es im Rotationsprinzip in eine andere Kommune in der Region wechselt. Die nächste Station ist dann Ronnenberg. „Unser Ziel ist es, irgendwann in jeder Regionskommune ein Lastenfahrrad fest stationiert zu haben“, sagt Peuker.

Sein Gehrdener Kollege Wernhard Thielemann kann dieses Vorhaben bestätigen. „Auch die Stadt Gehrden überlegt, eine Hannah anzuschaffen. Nach dieser Station sollen die Ausleihzahlen ausgewertet werden. Ich bin guter Dinge“, verrät Thielemann.

Das Verleihsystem ist einfach. Das Bike kann im Internet unter der Adresse hannah.lastenrad.de gebucht werden – einfach die richtige Station anklicken und den gewünschten Tag auswählen. Das Passwort, mit dem Hannah bei der jeweiligen Station abgeholt werden kann, gibt es per E-Mail. „Vor Ort muss dann die Personalausweisnummer hinterlegt werden. Und der Ausleiher muss 18 Jahre alt sein“, betont Peuker, der die gesamte Aktion in der Region Hannover koordiniert.

Insgesamt fahren 17 Hannahs durch die Region. Dazu zählen acht Wander-Räder und neun Räder an einer festen Station. „In der Stadt werden sie mechanisch betrieben, im Umland verfügen sie über einen Elektromotor“, berichtet Peuker. Die Bilanz: Hannah ist bisher von 1888 Personen an 61 unterschiedlichen Stationen ausgeliehen worden.

Quelle: Heidi Rabenhorst