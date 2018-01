Holocaust-Opfern gilt Trauer und Mitgefühl. Bürgermeisterin Stephanie Harms zitiert aus der Rede einer Überlebenden

in Lokales

Empelde. Einen Tag vor dem Internationalen Holocaust-Gedenktag haben Freitagvormittag Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms und Jugendliche aus der Marie-Curie-Schule am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Friedhof in der Häkenstraße Blumen niedergelegt. „Toleranz, Multikulti und Vielfalt – das ist die Realität. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gehören der Vergangenheit an“, betonten die Elftklässler in einer beeindruckenden szenischen Darstellung.

Die Bürgermeisterin erinnerte an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. „Auschwitz ist zum Synonym für millionenfachen Mord geworden, für Folter und Menschenversuche, für eine bis ins letzte geplante Vernichtungsmaschinerie, für Unmenschlichkeit schlechthin“, sagte Harms. „Diesen Verbrechen fielen vor allem Juden zum Opfer, aber auch Sinti und Roma, Behinderte und andere Gruppen, die in die ideologischen Vorstellungen der Nationalsozialisten nicht hineinpassten und denen deshalb das Existenzrecht abgesprochen wurde. Ihnen allen gilt unsere Trauer und unser Mitgefühl.“

Quelle: Heidi Rabenhorst

Bildquelle 04_FOTO_Holocaust 2018 Schüler_rh: Heidi Rabenhorst

01_FOTO_Holocaust 2018 Gesteck_rh: Heidi Rabenhorst

Es sei nicht einfach, sich dem damaligen Geschehen zu nähern, diesem „Ausmaß des Schreckens“, sagte Harms. „Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden, da wir, die Nichtbetroffenen, uns wohl nicht wirklich vorstellen können, welche Hölle die Opfer und Überlebenden durchmachen mussten.“ Die Bürgermeisterin trug Auszüge aus einer Rede Ruth Klügers vor, einer Überlebenden des Holocaust. Die Rede hatte sie im Jahr 2016 zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag gehalten. „Darin schilderte sie ihre Erlebnisse als Zwangsarbeiterin im Konzentrationslager. In ihrer Erzählung wurde deutlich, was die Opfer erleiden mussten“, erklärte Harms. Die inzwischen 86-jährige Wissenschaftlerin und Schriftstellerin Ruth Klüger überlebte das Konzentrationslager Auschwitz und die sich anschließende Zwangsarbeit im Lager Christianstadt.