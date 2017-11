Im Stadtmuseum beginnt der Dezember schon jetzt. Sonderausstellung bis zum 17. Dezember 

Gehrden. Das Stadtmuseum an der Dammstraße läutet am kommenden Sonntag, 19. November, mit einer Sonderausstellung mit dem Titel „Adventsstimmung im Stadtmuseum“ die Vorweihnachtszeit ein. Bis zum 17. Dezember können Besucher an den nachfolgenden Sonntagen jeweils von 15 bis 18 Uhr auf dem Hopfenboden des Museums Kerzenhalter aus Metall, Holz, Porzellan oder Glas und Weihnachtsgeschirr betrachten. Peter Lübcke hatte dafür auch in diesem Jahr wieder um Leihgaben gebeten. Der Aufruf war erfolgreich. „15 Gehrdenerinnen haben uns unterstützt“, freut sich der Museumsleiter. Dorle Mittendorff und Anne Lübcke haben die Ausstellungsstücke in den liebevoll geschmückten Vitrinen ins rechte Licht gerückt.

Für leuchtende Augen sorgte schon gestern die Lehmann-Breitspur-Eisenbahn, die zischend und ratternd ihre Runden durch die Schmiede drehte. Bevor Peter Lübcke den Startschuss gab, waren die Jungen und Mädchen aus dem Margarethen-Kindergarten nicht untätig gewesen: Sie schmückten einen der künstlichen Tannenbäume, die im Museum für weihnachtliche Stimmung sorgen. Einen Tag zuvor hatte bereits eine Gruppe aus dem Kindergarten Nedderntor einen Lichterbaum mit gebasteltem Baumschmuck verschönert.

Das Heimatmuseum öffnet seine Türen auch beim Lichterfest und Feuerabend der Geschäftsleute am Freitag, 24. November, von 16.30 bis 19 Uhr. An diesem Abend ist die Gehrdener Innenstadt vom Dammtor bis zum Steintor in ein stimmungsvolles Licht getaucht. Die Geschäfte laden zum Einkaufen und Bummeln ein.

Quelle: Heidi Rabenhorst