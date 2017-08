Interessengemeinschaft lädt zum Brunchen ein. Aquafitness, Kinderschminken und Glücksrad im Empelder Freibad

Empelde. An einer bunten Tafel zugunsten des Freibades an der Hansastraße will die Interessengemeinschaft (IG) Freibad am Sonnabend, 2. September, ab 11 Uhr so langsam die Saison ausklingen lassen. Erwachsene und Kinder sind willkommen. „Die Teilnehmer sollen etwas zu essen mitbringen, damit ein buntes Büfett entsteht, aber auch Geschirr und Besteck für den persönlichen Bedarf“, sagt IG-Sprecherin Christine Tröster-Rutzen. Getränke aller Art können im Freibad erworben werden. Ein Eintritt für das Freibad ist erforderlich. Den Besuchern wird ein attraktives Programm geboten – mit Glücksrad, Wassergymnastik im 24 Grad beheitzten Freibad, Kinderschminken und Zuckerwattestand. Zu gewinnen gibt es kleine Preise.