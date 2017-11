Karneval feiern bei großer Prunksitzung. Sozialverband und Karnevalisten laden für 2. Februar ein

Ronnenberg. Pünktlich um 11.11 Uhr beginnt am Sonnabend, 11. November, der Karneval. Karnevalisten aus Hannover und dem Umland sind auch in der neuen närrischen Saison in Ronnenberg zu Gast. Bei der 3. Gala-Prunksitzung wollen sie mit einem prall gefüllten Programm und zahlreichen Akteuren jede Menge gute Laune verbreiten. Gastgeber der großen Karnevalsveranstaltung ist der Sozialverband (SoVD) Ronnenberg, der das Faschingsvergnügen gemeinsam mit dem Karnevalistischen Alt-Herren-Korps Hannover (AHC) und Narren aus Karnevalsvereinen ausrichtet.

Es ist kein Zufall, dass der AHC in Ronnenberg aufschlägt. Der Vereinsvorsitzende Jürgen Kruse, „Commodore“ genannt, sein Stellvertreter und Ordensmeister Günter Hartmann sowie der Festmarschall Thomas Hülse sind in Ronnenberg zu Hause. Kruse ist auch Stellvertreter der SoVD-Vorsitzenden Herta Meyer. „Wir sind ein reiner Männerverein mit leicht erhöhtem Durchschnittsalter“, ist auf der Homepage der fidelen Herren zu lesen. Als ihr Hobby geben die Alt-Herren das karnevalistische Brauchtum an. Bei der Prunksitzung in Ronnenberg wollen Kruse und Co. wieder beweisen, dass auch im Calenberger Land die fünfte Jahreszeit gefeiert werden kann. Auch das Hannoversche Prinzenpaar gibt sich in Ronnenberg die Ehre.

Für die Prunksitzung am Freitag, 2. Februar, ab 19 Uhr im Gemeinschaftshaus, Weetzer Kirchweg 3, gibt es Karten für 18 Euro im Buchfink, Lange Reihe, bei Büro & Schreibwaren Schmidt, Ihmer Tor sowie bei Herta Meyer, Telefon (0 51 09) 70 47 und Helga Berger (05109) 9927.