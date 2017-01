Keine Nachwuchssorgen beim Gemischten Chor Leveste. Renate Fuchs geht – Margret Rasmussen kommt

Leveste. Keine Nachwuchssorgen hat der Gemischte Chor Leveste, wie in der Jahresversammlung am Freitagabend deutlich wurde. Die 66 Vereinsmitglieder singen derzeit in drei Chören. Den stärksten Zulauf hat zurzeit der Kinderchor. Hier singen momentan jeden Montagnachmittag im Levester Gemeindehaus 15 Kinder unter der Leitung von Ilka Passior. Der Gospelchor hat 17 Mitglieder und singt montagabends im Gemeindehaus. Der Gemischte Chorsingt trifft sich montags im Gasthaus Behnsen.

Das Maibaumaufstellen am 30. April auf dem Levester Thie und das Benefizkonzert am 4. Advent in der Scheune von Baron Knigge waren die großen Highlights im vergangenen Jahr. Jahr für die Chöre. „Der Auftritt vor einer so großen Kulisse mit den Mitwirkenden, der Bigband des MCG und dem Gesangsduo Ilka Passior und Michaela Porrmann, war besonders für den Kinderchor ein tolles Erlebnis, zu dem es auch eine DVD gibt“, berichtete Vereinsvorsitzende Marion Stegen.

Nach zehnjähriger Mitarbeit als zweite Vorsitzende verzichtete Renate Fuchs auf eine erneute Kandidatur, weil sie das Amt in jüngere Hände geben wollte. „Renate ist seit 1975 im Gemischten Chor mit Herzblut dabei und kennt die Strukturen gut. Sie hat den Gospelchor, sowie auch den Kinderchor mit ins Leben gerufen und singt seit zehn Jahren auch im Gospelchor mit“, sagte Stegen. Sie bedankte sich bei Renate Fuchs für die gute Zusammenarbeit mit einem kleinen Geschenk. „Ich hoffe, dass du dem Chor auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehst“, fügte die Vereinschefin hinzu. Zur neuen Stellvertreterin wählten die Mitglieder Margret Rasmussen. Schriftführerin Sigrun Fehrens wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Der Gemischte Chor wird in diesem Jahr 130 Jahre alt. Gospelchor und Kinderchor bestehen seit zehn Jahren. „Diese Jubiläen wollen wir im Herbst mit einer Veranstaltung im Vereinsgasthaus Behnsen feiern“, verriet Stegen. Der Termin werde frühzeitig bekanntgeben.