Kinder malen das Meer. Bärbel Erbstößer lädt Flüchtlinge zum Kunstprojekt ein

Benthe. Bereits zum zweiten Mal hat Bärbel Erbstößer vom Kunstraum Benther Berg Flüchtlingskinder aus dem Dorf zu einem Kunstprojekt in das Tennisheim des VSV Benthe eingeladen. „Die Aktion in den vergangenen Sommerferien hat so großen Spaß gemacht, dass ich es dieses Jahr einfach noch einmal anbieten wollte“, sagte die Künstlerin. Unterstützung erhielt sie bei der dreistündigen Aktion von Angelika Töberg vom Benther Willkommenskreis.

„Viele geflüchteten Jungen und Mädchen kommen aus den Kriegsgebieten und haben noch dunkle Erinnerungen an grausame Kriegsszenarien, die ihnen manchmal den Schlaf rauben, den Alltag immer noch nicht ganz realisieren lassen und ihr Dasein im neuen Umfeld täglich erschweren“, erzählte Erbstößer, die einmal wöchentlich in der Benther Grundschule Kindern mit Migrationshintergrund ehrenamtlich Deutschunterricht erteilt.

Kunst sei ein sehr starkes Mittel um innen abgelagerte Prozesse, wirkungsvoll zu verarbeiten. Im spielerischen Fluss nutzen die Kinder Farben und malen Dinge, die sichtbar machen, wo die Kinder stehen, was sie mit sich rum tragen und was sie belastet. Als Motto hatte Erbstößer das Thema Meer vorgegeben. Als Untergrund diente dafür eine Pappe, die die Kinder blau anmalten. Und danach waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Muscheln, Sand, kleine Wurzeln, fein säuberlich ausgeschnittene Meerestiere und allerlei mehr dienten den sieben Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahr als Motive für das Meer. Alle hatten ihren Spaß dabei. „Ich war schon einmal am Meer und würde gerne wieder hinfahren“, veriet Arman. Der Zwölfjährige ist im vergangenen Dezember nach Benthe gekommen. Begeistert von der Aktion war auch Joussef. „Mir gefällt es hier sehr gut und es ist toll, dass wir hier gemeinsam so etwas Schönes erleben“, erzählt der neunjährige. „So kommt auch keine Langeweile auf“, fügt sein Freund Erfan ( 9) hinzu. Für das leibliche Wohl war mit Säften und kleinen Leckereien bestens gesorgt. Zwischendurch konnten sich die kleinen Künstler im Freien austoben. Bärbel Erbstößer kündigte schon mal eine Wiederholung an. „Es macht nicht nur den Kindern, sondern auch uns Erwachsenen Spaß“, sagte sie. Die aus den Bildern erstellte Collage sollen nun Im Benther Gemeindehaus ausgestellt werden.