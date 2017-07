Kinder toben beim Badespaß durch das Freibad. DLRG wirbt mit Aktion um Nachwuchs

Empelde. Einen riesigen Badespaß haben am Sonnabendvormittag die Kinder bei der Ferienpassaktion der DLRG-Ortsgruppe Empelde im frisch sanierten Freibad gehabt. Drei Stunden lang tobten die Jungen und Mädchen im 24 Grad warmen Wasser, sprangen von den neuen Startblöcken ins erfrischende Nass, nahmen die große Rutsche in Beschlag oder traten beim Wettkampf mit der Schwimmnudel gegeneinander an.

Für Udo Winzek-Ohlsen von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Empelde ist die Ferienpassaktion schon längst zur liebgewonnenen Tradition geworden. Das Angebot in den großen Ferien ist bereits seit mehr als zehn Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungsplan. „Eigentlich hatten sich 15 Kinder angemeldet“, sagte der technische Leiter. Gekommen waren aber nur drei Jungen und drei Mädchen. Und die hatten ihren Spaß und das Bad fast für sich alleine: Auf dem Programm standen außer Wasserspielen auch Ballwettbewerbe auf der Liegewiese, wo um die Mittagszeit ein gemeinsames Picknick auf dem Programm stand. Für das leibliche Wohl war mit kühlen Getränken und gesunden Leckereien bestens gesorgt.

Der Badespaß ist für die DLRG eine von vielen Möglichkeiten, den Nachwuchs an das Schwimmen heranzuführen, sich zu präsentieren und so auch um Mitglieder zu werben. „Kinder sind schließlich eine unserer Hauptzielgruppen“, sagt Winzek-Ohlsen.

Zu den Angeboten gehören außer der Ausbildung von Rettungsschwimmern auch Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Außer den Ausbildungskursen und einem wöchentlichen Übungstag können unter anderem Senioren an Wassergymnastikstunden teilnehmen.

Dafür baut die Ortsgruppe aber auch auf ihre Mitglieder: „Wir leisten jährlich durchschnittlich 400 Stunden ehrenamtlichen Wachdienst im Freibad und am Steinhuder Meer“, sagt Winzek-Ohlsen. Deshalb sei es immer nötig, Nachwuchs zu werben, auszubilden und so an das Ehrenamt heranzuführen. „

Unter den rund 220 Mitgliedern der Ortsgruppe sind rund 100 Kinder und Jugendliche. „Immer noch können fast 50 Prozent der Viertklässler nicht schwimmen, wenn sie die Grundschule verlassen. Das ist mehr als besorgniserregend“, sagte Winzek-Ohlsen.

Gleich nach den Sommerferien bietet er ab 7. August mit Schwimmtrainerin Antonia Janz immer montags ab 17 Uhr einen Anfängerschwimmkurs im Lehrschwimmbecken in der Theodor-Heuss-Schule in der Barbarastraße in Empelde an. Er umfasst zehn Unterrichtseinheiten und kostet 75 Euro. Beide freuen sich schon darauf.

Quelle: Heidi Rabenhorst