Krimi spielt in Ronnenberg. Lesung mit Autor Günter von Lonski

Ronnenberg. Es ist sein sechster Krimi, der in Hannover spielt. Und weil Ronnenberg in seinem neuen Roman „Hass verjährt nicht“ zum Tatort wird, hat Günter von Lonski seine Premierenlesung auch dorthin verlegt. Veranstalter Henrik Walde hatte in seiner Begrüßung nicht zu viel versprochen. „Es könnte sein, dass sich der eine oder andere wiedererkennt“, sagte Walde. Der Autor selbst stellte jedoch gleich zu Beginn fest. „Die Geschehnisse bleiben reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden“, sagte von Lonski den mehr als 100 Krimifreunden in der Lütt Jever Scheune. Sie wurden von Reinhard Großer am Klavier mit dem Stück „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ passend auf den Abend eingestimmt.

Zur Geschichte: Harald Perkuhn, Immobilienberater, Finanzinvestor und Großprotz, hat eine forsche Lebenspartnerin, eine schwangere Geliebte, teure Autos und eine Oldtimer-Sammlung. Jetzt liegt er tot auf seinem Hochsitz im Wald. War es ein Herz­infarkt – oder geht es um Rache? Die Großeltern kamen 1945 aus Ostpreußen und wurden in Ronnenberg einquartiert. Dort kamen die mittellosen Flüchtlinge zu Geld und Einfluss – und verdrängten die alteingesessenen Besitzer.

Das Buch zeichnet ein Porträt der Nachkriegszeit mit Mangel und Not, Gewinnern und Verlierern des Wirtschaftswunders. Dabei zeigen sich bedrückende Parallelen zwischen 1945 und 2015. Rücksichtslosigkeit verdrängt die Menschlichkeit, und ein Harry Perkuhn wird nicht der Einzige sein, der beim skrupellosen Ringen um persönlichen Gewinn auf der Strecke bleibt. Es gibt gute Gründe, Harald Perkuhn zu hassen, doch bei wem führt der Hass bis zum Mord? Die Ermittler Marike Kalenberger und Urs Obanczek finden undurchsichtige Indizien und stoßen auf alte Verflechtungen. Bald müssen sie erkennen: Hass verjährt nicht.