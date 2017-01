Künstlerin experimentiert verstärkt mit Ölfarben. Melanie Gräber stellt im Klinikum aus

Gehrden. Die Malerin Melanie Gräber stellt im Erdgeschoss des Klinikums Robert Koch in Gehrden bis zum 28. Februar eine Auswahl ihrer Bilder aus. Mit der Malerei hat sich die 60-Jährige schon während ihrer Schulzeit beschäftigt. „Richtig zu malen habe ich begonnen, als meine Kinder groß waren“, erzählt sie.

Die Motive für ihre Ausstellung im Gehrdener Klinikum hat sie größtenteils von ihrer im Jahr 2013 unternommenen Weltreise mitgebracht, die sie von Asien über Australien, bis Neuseeland und Süd- und Nordamerika geführt hat.

„Durch die Beschäftigung mit der Malerei und das eigene Malen habe ich die heilsame und befriedigende Wirkung dieser Tätigkeit erfahren können“, verrät sie. Aus diesem Grund habe sie neben ihrer immer noch mit Freude ausgeübten Tätigkeit als Lehrerin eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin abgeschlossen. Sie leitet außerdem die offene Malwerkstatt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Langenhagen. Auch im onkologischen Bereich sei das Malen für die psychische Stabilisierung von Krebspatienten wichtig. „Wir Menschen denken in Bildern und können einfach „drauflos malen“, ohne über unsere Empfindungen sprechen zu müssen“, betont sie. Besonders in der Arbeit mit Kindern sei das vorteilhaft, denn Kinder drücken in Bildern aus, was sie belaste. „Auch im Coaching ist der Einsatz kreativ künstlerischer Methoden sehr wirkungsvoll“, fügt sie hinzu.

Für sie selbst sei das Malen ein Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Deutlich werde das besonders in der Aquarellmalerei, in der man durch das Fließen der Farben nicht alles vorausberechnen könne und den Zufall einplanen müsse. „Dadurch halten die entstehenden Bilder für mich immer wieder eine Überraschung bereit“, sagt die Künstlerin, die seit zwei Jahren verstärkt mit Ölfarben experimentiert und dadurch immer wieder neue Ausdrucksmöglichkeiten kennenlerne.

Quelle: Heidi Rabenhorst