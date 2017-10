Kunst ist im Rathaus zu sehen. Ilona Arndt zeigt “faces`n more”

Empelde. 26 Bilder der in Hannover lebenden Malerin Ilona Arndt zeigt eine Ausstellung im Ronnenberger Rathaus. Den Kontakt zur Stadt Ronnenberg, die die Ausstellungsflächen kostenlos zur Verfügung stellt, stellte der Benther Künstler Uwe Ahrens her.

„Wenn Neugier und Interesse da sind, funktioniert sogar ein Quereinstieg in die Kunst, selbst wenn man keine Zwanzig oder Dreißig ist“, veriet die in Braunschweig geborene Künstlerin. Während ihrer Tätigkeit in der Finanzbranche hat 64-Jährige berufsbegleitende Personalentwicklung studiert, eine fünfjährige Ausbildung in tiefenspsychologisch orientierter Körpertherapie absolviert und an einer Kunstakademie freie Malerei und Grafik studiert. Sie ist Mitglied im Bund bildender Künstler (BBK) und in der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer (Gedok) und arbeitet in einem Gemeinschaftsatelier in Hannover-Kleefeld. Bei ihr haben Gefühl, Eingebung, Spontanität – kein planerisches Denken – sondern Emotion und Ausdruck Vorrang. „Gerne darf auch der Zufall seine Rolle spielen“, betonte sie.

Die Ausstellung mit dem Titel „faces`n more“ konfrontiert den Betrachter hauptsächlich mit Gesichtern. „Es gibt kein erklärenden Texte, mit denen wir uns anstelle der Bilder beschäftigen können, es gibt lediglich einen Bildtitel, der uns bei der Betrachtung leiten kann, bei den kleinen Porträts fehlt sogar ein Titel“, erläuterte Ahrens bei der Vernissage. Der Betrachter selbst sei also aufgefordert, sich gewissermaßen einen Titel zu machen, nach dem ganzen Menschen zu fragen.

Ilona Arndt benutzt fast ausschließlich Acrylfarben, denen sich ab und zu auch Ölkreiden hinzugesellen. Ihre Darstellungsweise enthält sich einer illusionistischen Räumlichkeit. „Sie bleibt weitgehend flächig, was vielleicht den geheimnisvollen Zauber der Gesichter unterstützt“, so Ahrens.

Die Ausstellung im Ronnenberger Rathaus kann bis zum 4. Januar zu folgenden Zeiten besucht werden: montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Weitere Informationen zum Künstler gibt es unter www.ilona-arndt.de.