Malen als Therapie zum Glücklichsein. Vernissage in der AWO-Seniorenresidenz

Gehrden. Alle zwei Wochen treffen sich mehrere Seniorinnen in der AWO-Residenz zum gemeinsamen Malen. Nun werden ihre kreativen Arbeiten erstmals bei einer Ausstellung in den Räumen der Residenz gezeigt.

Bei ihrer 14-tägigen Malstunde sind die sechs Seniorinnen im Alter von 84 bis 96 Jahren auch am Donnerstagnachmittag unter sich geblieben. Eigentlich war eine gemeinsame Aktion mit Ferienpasskindern vorgesehen. „Leider hat sich niemand angemeldet“, bedauert Evelyn Busch vom Begleitenden Dienst.

Den Spaß lassen sich die Seniorinnen trotzdem nicht verderben. „Malen macht glücklich“, sagt Busch. Und die Freude ist den betagten Damen auch anzusehen. Hochkonzentriert mischen sie die Farben und bringen ihre Gefühle mit dem Pinsel zum Ausdruck. „Malen macht immer Spaß“, findet die 84-jährige Anneliese Butke. Sie habe bei den vergangenen Malstunden eine ganze Menge dazugelernt. „Es ist ein tolles Projekt, bei dem immer wieder großartige Dinge entstehen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in die Gruppe komme“, berichtet Busch.

Ein wichtiger Nebeneffekt: Malen fördere die Kommunikation und die Kontaktaufnahme. „Es stärkt auch die Konzentration und bringt motorische Prozesse ins Gleichgewicht, führt zur Entspannung und vermittelt Erfolgserlebnisse“, erklärt Busch. Das Schöne an dem Malprojekt sei nämlich, dass die Bilder nicht für das stille Kämmerlein gemalt werden oder in der Schublade verschwinden. „Alle Kunstwerke schmücken die Wände unseres Hauses“, betont Busch.

Und auch die Besucher der AWO-Residenz profitieren davon. So fand am Sonntag im Café der Seniorenresidenz am Thiemorgen eine Vernissage statt, bei der die Bilder präsentiert wurden. Im Anschluss wurden die Werke in der Einrichtung aufgehängt.