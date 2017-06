Mit Plastikkuh Alma auf Rollen durchs Dorf – Almauftrieb in Ronnenberg

Ronnenberg. Lange Wimpern, sahnefarbene Mäuler, große Glocken um den Hals – so stellt man sich die vierbeinigen Hauptdarsteller beim alljährlichen Almabtrieb in Bayern und in unserem Nachbarland Österreich vor. Auch im Norden der Republik, genauer gesagt im Calenberger Land hat der Brauch nun Einzug gehalten. Gestern zogen rund 30, teilweise in bayerische Tracht gekleidete Männer und Frauen durch Ronnenberg. Los ging der Almauftrieb vom Hof des ehemaligen Gemüsebauers Willi Voges, dem die Plastikkuh Alma gehört. „Der Garten meines Schwiegervaters mit dem schönen Grün lädt gerade dazu ein, eine Kuh grasen zu lassen. Und so haben wir ihm vor einigen Jahren kurzerhand Alma geschenkt und sie in seinem Garten aufgestellt“, erzählt Martina Voges. Aber weil man so eine Kuh nicht nur einfach so vor die Tür stellen könne, entspann sich 2010 die Idee, einen Almauftrieb zu veranstalten.

Nach einigen Jahren Pause mit dieser Spaßveranstaltung war es am Sonntagvormittag wieder so weit. Ein rund 30-köpfiger Freundeskreis traf sich auf dem Hof von Bauer Voges. In bayerischer Tracht gekleidet und mit dem Plastiktier auf Rollen ging es über den Gartenweg und Hinter dem Dorfe auf einer kleinen Runde durch den Ort. „Nicht nur den Erwachsenen macht das Spaß, vor allem die Kinder wollen auf Alma sitzen“, sagt Martina Voges, die gebürtig aus dem Rheinland kommt. Viel Freude am Almauftrieb hatte auch Eviva. Die Siebenjährige war mit ihren Eltern Michael und Angela Böttcher extra aus Hamburg angereist. „Ein Besuch bei unseren Freunden war längst fällig, und so haben wir diese Veranstaltung zum Anlass für eine Fahrt nach Ronnenberg genommen“, berichtet Angela Böttcher. Eviva freute sich, dass sie auf dem Rundgang nicht nur auf Alma Platz nehmen, sondern auch die Glocke läuten durfte. Für den nächsten Ritt auf der Kuh, wünscht sie sich allerdings ein Dirndlkleid. Die originale Kuhglocke stammt aus Grafenau. „Wir haben sie unserer damals zwei Jahre Tochter Martina geschenkt, als wir den Urlaub in Bayern verbracht haben“, erinnert sich Erna Amft, Mutter von Organisatorin Martina Voges. Zünftig und dem Anlass entsprechend in einem rot-weiß-rot karierten Hemd gekleidet ist auch Christoph Mumber. Den Kopf des 87-Jährigen ziert ein mit zahlreichen Wanderabzeichen bestückter Hut.

Nach dem Gang durchs Dorf feierte die lustige und durchaus trinkfeste Gesellschaft – gut gekühlte Getränke gab es genug im Bollerwagen – im Garten von Familie Voges bis in den späten Nachmittag ein fröhliches Grillfest.