Musik aus früheren Zeiten gegen das Vergessen. Projekt Klang und Leben macht Station im Integra

Empelde. Im Seniorenzentrum Integra nahmen am Mittwochnachmittag mehr als 30 Heimbewohner am Projekt Klang und Leben teil. Das Musikangebot widmet sich der musikalischen und therapeutischen Begleitung von Menschen mit Demenz.

Beim Projekt „Klang und Leben“ spielen bekannte Musiker für Demenzpatienten Schlager aus vergangenen Jahrzehnten. Sie helfen den älteren Menschen dadurch, sich zu erinnern. Oliver Perau und seine Musikerkollegen haben demenzkranke Männer und Frauen zu einer musikalischen Reise in ihre Jugendtage eingeladen. Mehr als Senioren sind im Gemeinschaftsraum des Seniorenzentrums Integra in Empelde zusammengekommen, um Schlagern aus den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren zu lauschen. Die „Capri-Fischer“ sind dabei, „Kalkutta liegt am Ganges“ oder „Kann denn Liebe Süden sein“. Auch Senioren, die anfangs ganz in ihrer eigenen Welt versunken schienen, sprachen auf die bekannten Melodien an. Manche sangen sogar munter mit. Einige bewegten nur vorsichtig die Lippen, einige klatschten und wippten mit den Füßen oder schunkeln kräftig mit. Als Oliver Perau das Lied „Bel Ami“ anstimmt, huscht ein Lächeln über das Gesicht von Anna Tessmer.

Das Projekt ist ein ganz besonderes Musikangebot. „Die Lieder aus vergangenen Zeiten wecken bei den Demenzkranken verschüttete Erinnerungen und Emotionen“, lässt Graziano Zampolin wissen, der sich auf die Arbeit mit dementen Menschen spezialisiert hat. Er hat Klang und Leben gemeinsam mit Rainer Schumann, dem früheren Schlagzeuger bei Fury in the Slaughterhouse, gegründet „Wir wollen die Menschen durch vertraute Melodien aus ihrer Isolation herausholen. Durch das Abbauen von Ängsten und Unsicherheiten gewinnen sie wieder ein Stück Lebensqualität zurück“, fügt Perau hinzu. Und noch etwas zeichnet das Projekt aus: Die Melodien kommen nicht vom Band, sondern werden von echten Profis live gesungen und gespielt. Karsten Kniep gibt am Schlagzeug den Takt vor. Oliver Perau, der sonst als Frontman von Terry Hoax die Bühne rockt oder es als Juliano Rossi swingen lässt, singt für die Senioren. Andreas Meyer, der unter anderem in der Bigband von Lutz Krajenski spielt, sitzt am Piano. Jens Eckhoff spielt die Gitarre und als Gastmusikerin lässt Celina Meier am Saxofon aufhorchen.