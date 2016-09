Musikschule feiert 25-jähriges Bestehen. Großes Festkonzert zum Jubiläum

Gehrden. Die Calenberger Musikschule feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen ihr 25-jähriges Bestehen. Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist am 25. September das große Festkonzert, das ab 17 Uhr in Empelde in der Marie-Curie-Schule stattfindet. Ensembles der Calenberger Musikschule präsentieren in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, darunter der Präsidentin des Landesverbandes der niedersächsischen Musikschulen, der parlamentarischen Staatsekretärin Gabriele Lösekrug-Möller (MdB) ein bunt gemischtes Programm. Auch Alfred Karnowka, der erste Schulleiter hat sein Kommen für das Festkonzert zugesagt.

In der Pause sind alle Besucher bei Livemusik der Band „Sweet Sixties“ zu einem Umtrunk eingeladen. Nach der Pause bittet die Band Can’t Stop zu einem Groove out. Weitere Mitwirkende sind die „Calenberger Landstreicher“ und das Streichorchester „alla corda“ unter der Leitung von Gabriele Schleinschock, das Ensemble Euterpe unter Ulrike Bartel, das Akkordeonensemble unter Maren Menz sowie Kindergartenkinder, die an dem vom Land Niedersachsen geförderten Projekt „Wir machen die Musik“ teilnehmen. Der Eintritt ist frei.