Musikzug lädt sich Gäste ein. Frühschoppen mit dem Männergesangverein Concordia begeistert Publikum

Ronnenberg. Zu seinem Platzkonzert in der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg hat sich der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg am Sonntag den Männergesangverein Concordia eingeladen.

Die 18 Musiker unter der Leitung von Martin Pieper boten dem gutgelaunten Publikum einen bunten Strauß an bekannten Melodien und beliebten Titeln. Traditionelle Marschmusik, Rock und Pop oder Musicalmelodien – das Orchester zeigte ein Spektrum seines Könnens. Mit „La Paloma“, „Schöne Urlaubszeit“ und „Time for a rhythem“ sorgten sie bei den Zuhörern für beste Laune.

Die 30 Sänger unter der bewährten Leitung von Christian Rath erfreuten die zahlreichen Besucher mit Wein- und Trinkliedern wie „Aus der Traube in die Tonne“ und Lieder so schön wie der Norden“. Der fröhliche Gesang riss die Zuhörer mit, sie schunkelten und summten eifrig mit. Und wie es sich für einen Männerchor gehört, handelten die Lieder handelten meist vom Frühling und von Wein, Weib und Gesang.

Zwischen dem Musikzug und dem Männergesangverein besteht eine enge Zusammenarbeit.

„Dem Publikum gefällt die Mischung aus Gesang und Blasmusik. Der Musikzug soll weiter wachsen und wieder vermehrt im Ort präsent sein“, berichtet Musikzugsprecher Martin Pieper.

Auch dem Chorleiter gefallen die gemeinsamen Auftritte. „Das abwechslungsreiche Programm kommt hervorragend an bei den Zuhörern“, betont Christian Rath.

Von dem guten Miteinander können sich die Ronnenberger beim großen Sängerfest überzeugen, zu dem Concordia am 2. September zum bereits dritten Mal in die Lütt Jever Scheune einlädt. Zehn Chöre werden ab 11 Uhr in ihrer Vereinsgaststätte zu Gast sein. In der Mittagspause unterhält der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg die Gäste. Am Abend soll „The voice of Ronnenberg“, Leon Braje für ein volles Haus sorgen.

Quelle: Heidi Rabenhorst