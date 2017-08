Neue Azubis gehen an den Start. 20 junge Frauen und Männer lassen sich zu Notfallsanitätern ausbilden

Gehrden. 20 junge Frauen und Männer starten beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Hannover ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter; einem relativ neuen Ausbildungsberuf, mit dessen Qualifikation die Retter in lebensbedrohlichen Situationen auch ohne Arzt an ihrer Seite medizinische Maßnahmen eigenverantwortlich ausführen dürfen.

Die jungen Leute, die am Dienstag ihre dreijährige Lehre beim ASB begannen, wurden unter 70 Bewerbern aus ganz Deutschland ausgewählt. „Sogar Leute aus Berlin und von der Nordseeinsel Amrum waren dabei“, berichtet Ausbildungsleiter Maik Döring. 40 davon seien zu einem Einführungstag eingeladen worden, 20 davon haben alle Kriterien erfüllt. „Dazu gehört unter anderem die körperliche Fähigkeit, schwere Sachen schleppen zu können, das Bewältigen einer Basisreanimierung über zwei Minuten sowie ein Fallbeispiel in Form einer Erste-Hilfe-Vorführung“, berichtet Döring.

Die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter gibt es erst seit 2014. Sie löst die zweijährige Ausbildung zum Rettungsassistenten ab. „Wer diesen Beruf noch erlernt hat, muss sich bis 2020 weiterqualifizieren und eine staatliche Prüfung ablegen“, erläutert Döring. Ein wesentlicher Unterschied sei, dass der Notfallsanitäter in lebensbedrohlichen Situationen bestimmte medizinische Maßnahmen eigenverantwortlich durchführen darf, die ansonsten nur einem Arzt gestattet seien. Dazu gehören unter anderem das Legen von Kanülen und die Verabreichung von Notfallmedikamenten. „Der Beruf wurde vom Gesetzgeber deutlich aufgewertet und mit mehr Kompetenz ausgestattet“, sagt der 37-jährige Notfallsanitäter. Das bedeute aber auch mehr Verantwortung und höhere Anforderungen an den Ausbildungsbetrieb.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Maidorn sind 15 Praxisanleiter für die Ausbildung ihrer künftigen Kollegen zuständig. Der theoretische Unterricht mit 1920 Stunden findet an der Johanniter-Akademie in Hannover statt. Der praktische Teil beinhaltet 1960 Stunden an einer Lehrrettungswache wie beispielsweise Gehrden und 720 Stunden an einer Klinik.

Der ASB Hannover bietet diese Ausbildung seit 2015 an. „Wir haben mit 15 Azubis begonnen, 2016 waren es genau wie in diesem Jahr auch 20“, sagt Döring. Die Ausbildung endet mit einer staatlichen Prüfung. „Ausbildungsvoraussetzungen sind ein mittlerer Schulabschluss oder die Hauptschule plus Berufsabschluss.“

Quelle: Heidi Rabenhorst