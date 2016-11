Rath geht, Wegmann kommt. Politikneuling wird Ortsbürgermeister

in Gehrden

Ditterke. In der konstituierenden Sitzung des Ortsrates Ditterke ist am Donnerstagabend Ralf Wegmann von der Bürgerliste Ditterke (BLD) zum neuen Ortsbürgermeister gewählt worden. Als Stellvertreter steht ihm in den nächsten fünf Jahren Reinhard Runge zur Seite. Das neue Gremium komplettieren Achim Flohr und Elke Sperling (alle BLD) und Garonne van der Made von Bündnis 90/Die Grünen.

Achim Flohr, der bei der Kommunalwahl am 11. September die meisten Stimmen verbuchen konnte, stand für das Amt des Ortsbürgermeisters nicht zur Verfügung, weil sein Posten als Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr viel Zeit in Anspruch nehme.

Heide Rath stand nach 22 Jahren Ortsratstätigkeit für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Sie war zunächst über zwei Jahre von 1994 bis 1996 als Ortsvorsteherin tätig, ab 1996 bis 2016 bekleidete sie das Amt der Ortsbürgermeisterin und war zuletzt auch Mitglied der Regionsversammlung. Nun wolle die 60-Jährige ihr politisches Engagement einschränken. „Zuletzt war es etwas viel Politik. Nach so langer Zeit kann es jemand anders machen. „, sagt sie. Sie sei darüber keineswegs traurig. „Ich habe mich ja schließlich aus freien Stücken dazu entschlossen“, sagte sie. Komplett von der politischen Bühne in Gehrden hat sich Heide Rath ohnehin nicht verabschiedet. Sie sitzt weiterhin für die CDU im Rat der Stadt Gehrden und bekleidet das Amt der stellvertretenden Gehrdener Bürgermeisterin. Als letzte Amtshandlung übergab sie ihrem Amtsnachfolger den Schlüssel für den Dorftreff Alte Schule.

Quelle: Heidi Rabenhorst

Der neue Ortsbürgermeister Ralf Wegmann wohnt seit 1982 in Ditterke. „Ich bin damals aus beruflichen Gründen hierher gezogen, weil der Ort verkehrstechnisch sehr günstig liegt“, berichtet der Versicherungskaufmann. Bereut habe er diesen Schritt nie. „Ditterke mit seinen Menschen ist ein liebens- und lebenswerter Ort“, fügte der 62-Jährige hinzu. Er wolle in den nächsten fünf Jahren Ansprechpartner für die Bürger sein und zum Wohle der Ortschaft agieren.

Sein Stellvertreter Reinhard Runge gehörte bereits dem alten Ortsrat an und freut sich auf die neue Legislaturperiode. Nach nur 15 Minuten schloss der neue Ortsbürgermeister die Sitzung.

„Das ist Rekordzeit“, freute sich Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf, der in Ditterke den Marathon der konstituierenden Ortsratssitzungen abschließen konnte. „Vielen Dank für Ihr ehrenamtliches Engagement. Damit machen Sie Ihren Ort noch lebenswerter. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen und alles Gute für Ihre Arbeit“, bedankte sich Mittendorf bei den Kommunalpolitikern. Ein großes Lob richtete er auch an die rund 20 Bürger. „Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt das Interesse für Ihren kleinen, aber feinen Ort“, so der Verwaltungschef.