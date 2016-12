Rund 400 Zuhörer kommen zum Benefizkonzert. Erlös für Ausbildung von Assistenzhund Aladin

Leveste. Mit frischem Waffelduft sind die rund 400 Gäste am Sonntagnachmittag auf dem Gut Knigge in Leveste in der weihnachtlich geschmückten Halle zum Benefizkonzert empfangen worden. Die Jungen und Mädchen des Levester Kinderchores, der im nächsten Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, trugen zu Beginn mit den Ronnikids aus Ronnenberg Lichter in die Halle und stimmten mit dem Lied „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Silvia Relja erzählte dazu eine Geschichte zum vierten Advent, in der die Lichter eine bedeutende Rolle spielten. Mit alten und neuen Weihnachtsliedern unterhielten sie danach die Zuhörer. Begleitet wurden sie bei ihrem erfrischenden Gesang von Janis Eickmeier auf dem E-Piano. Im Wechsel mit der gut aufgelegten BIG-Band des Matthias-Claudius-Gymnasiums unter der Leitung von Felix Maier, dem Levester Gospelchor 4you und dem Gesangsduo Ilka Passior und Michaela Porrmann, erlebte das begeisterte Publikum ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Porgramm

Der Erlös der Veranstaltung ist für die Finanzierung der Ausbildung eines Assistenzhundes für „Bene“ Benedikt Schmidt aus Leveste vorgesehen, der am Fragilen X-Syndrom erkrankt ist. Veranstaltet und organisiert wurde das Benefizkonzert vom Gemischten Chor Leveste und Kinderchorleiterin Ilka Passior. „Die Vorbereitungen haben alle Levester Vereine, Verbände und die Levester Kirchengemeinde mit tatkräftiger Hilfe und in guter Zusammenarbeit unterstützt“, betonte die Vorsitzende des Gemischten Chores, Marion Stegen. Das belege einmal mehr die hervorragende Dorfgemeinschaft, die in Leveste gelebt werde.

Gerald Schmidt bedankte sich am Ende des Konzertes für die enorme Hilfsbereitschaft. „Wir finden es ganz großartig, mit wie viel Engagement und Herzblut alle Akteure ihre Freizeit opfern, um das hier zu ermöglichen. Meine Frau Miriam, Benes Schwester Hanna und ich sind schier überwältigt und Bene wäre es sicher auch, wenn er denn verstehen würde, was hier gerade für ihn passiert“, sagte er.

Quelle: Heidi Rabenhorst