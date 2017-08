Sattelschlepper stellt sich quer. Lastwagen kommt auf Bundesstraße 65 bei Everloh ins Schleudern und rutscht in Böschung

Everloh. Zu einem spektakulären Unfall ist es am gestrigen Vormittag auf der Bundesstraße 65 in Everloh gekommen: Ein Lastwagen für Spezialtransporte geriet auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve in der Ortsmitte ins Schleudern und kam schließlich quer zur Fahrbahn in der Böschung zum Stehen.

Um den Sattelschlepper nach dem Unfall bergen zu können, mussten die Einsatzkräfte einen Kranwagen anfordern. Damit gelang es schließlich, den Transporter aus dem Gebüsch zu ziehen.

Nach Angaben der Polizei hatte der 52-jährige Fahrer des Sattelschleppers aus dem nordrhein-westfälischen Kleve an der roten Ampel bremsen müssen, vor der drei Fahrzeuge warteten. Dadurch geriet der Lastwagen ins Rutschen und landete in dem Gebüsch am Straßenrand. Ob der Fahrer mit seinem Fahrzeug möglicherweise zu schnell unterwegs war, wollte die Polizei nicht bestätigen. Sie geht in erste Linie davon aus, dass sich zur Unfallzeit viel Regenwasser auf der Fahrbahn befand.

Der 52-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei mit 1300 Euro.

Die B 65 musste während der Bergungsarbeiten bei den Sieben Trappen in der Höhe des Ronnenberger Ortsteils Benthe für rund drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Das wiederum stellte zahlreiche Autofahrer auf eine Geduldsprobe. Zwischen der B 65 und der K 231 bei Gehrden stauten sich die Fahrzeuge auch deshalb, weil dort zurzeit die beiden Kreisel saniert werden und Ampeln den Verkehr in dem Kreisel regeln.