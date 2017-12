Schon 50 Jahre Seite an Seite. Ehepaar Etzmuß feiert Gold-Hochzeit

Genau 50 Jahre ist es her, dass Dieter und Hannelore Etzmuß am 11. Dezember 1967 in der Gethsemanekirche Hannover geheiratet haben. Ihre goldene Hochzeit feiern sie mit Familie und Freunden.

Der in Westpommern geborene Einzelhandelskaufmann und die Versicherungskauffrau aus Hannover blicken auf gemeinsame Jahre zurück, die noch immer von Vertrauen und Liebe geprägt sind. „Wir haben immer alles gemeinsam gemacht“, sagt Hannelore Etzmuß. Kennengelernt haben sich der 77-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau am 2. April 1966 beim Tanzen in den Maschseegaststätten. Hannelore Etzmuß erinnert sich: „Gefunkt hat es aber nicht sofort.“ Ihr Ehemann berichtet: „In den ersten drei Wochen unserer Bekanntschaft haben wir uns sogar noch gesiezt.“ Geheiratet wurde schließlich bei minus elf Grad.

In Gehrden ist Dieter Etzmuß kein Unbekannter. Seine Mutter Gerda eröffnete mit ihrem Sohn am 1. Juli 1963 in der Barsinghäuser Straße auf 120 Quadratmetern den ersten Supermarkt in der Region. 1970 übernahm er das Geschäft. Die Zeiten seien nicht einfach gewesen: „Hannelore hat ihren Job bei der Versicherung aufgegeben und im Geschäft geholfen.“ Sie habe auch nach der Geburt der Söhne immer voll mitgearbeitet. Bis zum Verkauf des Ladens 1980 gab es 17 Jahre ohne Urlaub. „Wir haben viel gearbeitet, aber auch viel geschafft“, betont der frühere langjährige CDU-Ratsherr.

Nun genießen sie ihren Ruhestand am Benther Berg. Und tanzen immer noch gern. In Erinnerung an die Flitterwochen wollen sie bald nach Teneriffa reisen. „Wir holen alles nach, was wir in der Jugend versäumt haben“, sagt die 74-Jährige, die im Tennisclub Everloh spielt und sich mit Walken fit hält. Fit hält auch die sechsjährige Enkeltochter.