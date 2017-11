Schüler erleben die Medienwelt. Jungen und Mädchen des Matthias-Claudius-Gymnasiums besuchen die Redaktion

Die Schüler schauen Redaktionsmitarbeiterin Heidi Rabenhorst in der Gehrdener Redaktion über die Schulter. Foto: Lennard Lukaszewicz

Gehrden. Hanko und Lennard lassen der Theorie auch Taten folgen. Die beiden Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) nehmen an der Medien-AG teil und veröffentlichen die Ergebnisse in der von ihnen initiierten Online-Zeitung MCG-News. „Wir wollten wieder eine Schülerzeitung ins Rollen bringen“, sagt der zwölfjährige Lennard.

Vergangene Woche besuchte die Schülergruppe unter der Leitung von Lehrer Ludger Deters auch die Gehrdener Redaktion der Wochenblätter, um sich über die Arbeit bei einer lokalen Wochenzeitung zu informieren. „Ich finde es spannend und interessant, wie eine Zeitung entsteht“, sagte die neunjährige Lina. Pia wiederum ist schon fast vom Fach. Mit einer Freundin hat sie eine Straßenzeitung ins Leben gerufen. „Ich schreibe gerne Artikel“, sagte die Zwölfjährige.

Gute Voraussetzungen für die AG, in der Deters den Schülern die Medienwelt näherbringen und erklären will. Neben dem Besuch der Gehrdener Zeitungsredaktion geht es noch ins NDR-Funkhaus nach Hannover, kürzlich war auch die RTL-Nord-Moderatorin Svenja Dohmeyer am MCG zu Gast.

Dohmeyer hatte sehr zur Freude der Kinder und Jugendlichen ein Mikrofon und eine Fernsehkamera mitgebracht, mit denen die Schüler Scheininterviews machen konnten. „Das ist ein tolles, aber auch komisches Gefühl, vor einer richtigen Fernsehkamera zu stehen“, sagte Pia anschließend. Doch wie alle anderen bekam auch sie Hilfestellung von Svenja Dohmeyer. Sie riet den Kindern beispielsweise, möglichst offene Fragen zu stellen, damit der Gegenüber nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann.

Am Ende bewertete die Redakteurin die Filme, die die Medien-AG selber gemacht und im Internet auf dem Videoportal YouTube hochgeladen hat. Die Videos sind in dem Kanal MCG.TV gesammelt. Am Ende gab es viel Lob für die jungen Nachwuchsredakteure.