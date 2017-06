SoVD Empelde feiert 70-jähriges Bestehen. Kreisvorsitzender lobt den Sozialverband für seine Verdienste

Empelde. Rund 120 Mitglieder waren der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt. Zu den ersten Gratulanten gehörte Jürgen Mroz. „Nicht jeder Ortsverband feiert sein 70-jähriges Bestehen. Der Sozialverband Deutschland wird in diesem Jahr hundert Jahre alt. Das ist einerseits ein Fest zur Freude, anderseits aber auch ein bisschen Grund zur Sorge“, sagte der Kreisvorsitzende. Der SoVD habe Nachwuchssorgen. „Wir finden kaum noch Menschen, die sich für ein Ehrenamt zur Verfügung stellen“, fügt er hinzu. Deshalb freue er sich umso mehr, wenn er in einen Ortsverband komme, in dem noch alles funktioniere. Der Kreisverband Hannover Land hat in seinen 51 Ortsverbänden insgesamt 14700 Mitglieder. „Wir sind der zweitgrößte Kreisverband in Niedersachsen. Größer ist nur Emsland“, berichtete er stolz.

Ortsverbandsvorsitzender Gustav Böning sprach in seinem Rückblick von sieben Jahrzehnten, die mit Höhen und Tiefen verbunden waren. „Die Wiedergründungsversammlung nach dem 2. Weltkrieg fand am 10. Mai 1947 mit zwölf Personen statt. Zwei Jahre danach hatte der damalige Reichsbund schon 126 Mitglieder“, sagte er. Vor allem in den vergangenen zehn Jahren sei im Ortsverband Empelde viel getan worden, um neue Mitglieder zu gewinnen. Wegen Beitragsrückständen seien allerdings auch viele wieder ausgeschlossen worden. „Dieses ist in der heutigen Zeit nicht besser geworden“, bemängelte der Vorsitzende. 2010 sind 85 neue Mitglieder aus dem SoVD Benthe hinzugekommen.

An der Spitze des 460 Mitglieder starken Ortsverbandes steht Gustav Böning, sein Stellvertreter und gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter ist Wilfried Breipohl. Schatzmeisterin ist Brigitte Breipohl, Petra Römmert hat das Amt der Schriftführerin inne. Frauensprecherin ist Jutta Nickel-Richter. Bei den monatlichen Treffen geht es unter andrem um Altersfürsorge, Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten und den Hausnotruf. Aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Auf gute Resonanz stehen unter anderem die gemeinsamen Fahrten und Ausflüge.

Rolf Gersbeck wurde für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Seit zehn Jahren dabei sind Stefan Behl, Annette und Hans-Jürgen Deumler, Manfred Golisch, Günther und Hannelore Maiwald, Jutta Nickel-Richter sowie Rudolf und Brigitte Welk.

Dem offiziellen Teil schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit einem gemeinsamen Essen an. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Schaumburger Musikanten.

Quelle: Heidi Rabenhorst