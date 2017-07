Spendenbereitschaft überwältigt Familie. 25 000 Euro in zehn Monaten: Assistenzhund hilft seit einer Woche jungem Levester mit Gendefekt

Leveste. Der zwölfjährige Benedikt aus Leveste leidet unter dem fragilen-X-Syndrom, einem unheilbaren Gendefekt. Diese Form der geistigen Behinderung äußert sich durch massive Wahrnehmungsstörungen, soziale Scheu und autistische Züge. Ein eigens für ihn ausgebildeter Assistenzhund erleichtert nun das Leben des Jungen und der Familie.

Der fast zweijährige Labrador Retriever Aladin ist vor einer Woche in Leveste eingezogen. Umbauarbeiten im Haus der Familie Schmidt waren nicht nötig. Lediglich Benedikt ist aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss gezogen. „So hat seine Schwester Hanna mehr Ruhe, weil Bene im Schlaf brummt“, begründet Mama Miriam Schmidt den Umzug.

Aladin soll helfen, dass Benedikt mehr Selbstvertrauen gewinnt und wieder stärker am Leben teilnimmt. „Dazu wurde der Hund speziell für Benedikts Bedürfnisse in einem Hundezentrum in Norddeutschland 18 Monate lang ausgebildet“, berichtet Vater Gerald Schmidt. Die Ausbildung kostete rund 25 000 Euro. Eine große Summe. Doch Familie Schmidt erhielt viel Unterstützung: Dank großzügiger Spender und vieler kreativer Aktionen ist der Betrag innerhalb von zehn Monaten zusammengekommen.

Zu den Spendenaktivitäten gehörten unter anderem das Benefizkonzert in der Scheune Knigg’schen Gutes, die Pfandaktion beim Gehrdener Rewe-Markt sowie die Kuchenverkäufe der beiden Schulkameradinnen Emily und Louisa aus Goltern. Überwältigt sei die Familie auch über die Spenden vieler Privatleute. „Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen für die große Spendenbereitschaft bedanken“, sagt Miriam Schmidt.

Spannende und zugleich anstrengende Stunden standen der vierköpfigen Familie in der vergangenen Woche ins Haus. Denn Aladins Trainer Ulrich Zander übte mit Benedikt zunächst die Grundlagen im Umgang mit dessen neuem Hund. „Zu Beginn steht der Bindungsaufbau zwischen den beiden im Mittelpunkt“, verrät der Leiter des WZ Hundezentrums Norddeutschland. Die ersten Bindungserfolge habe es bereits in der ersten Nacht gegeben. „Aladin durfte von Anfang an bei Benedikt im Zimmer übernachten“, erzählt Vater Schmidt. Nach dem guten Zureden von Schwester Hanna, die sich übrigens als größter Fan und toller Trainingspartner entpuppt hat, habe Benedikt nämlich zugelassen, dass sein neuer vierbeiniger Freund neben seinem Bett schlafen durfte. Für einen Menschen mit dem fragilen X-Syndrom sei eine so rasche Akzeptanz einer für ihn so massiven Veränderung der Routine eine große Leistung.

„Der zweite Höhepunkt war am zweiten Tag die gemeinsame Ergotherapiestunde mit Aladin. Erstmals allein ist unser Sohn unter der Aufsicht des Trainers und der Therapeutin mit Aladin durch die Gehrdener Fußgängerzone gegangen“, sagt Benedikts Mutter.

Neben Eingewöhnungs- und sogenannten Umweltstunden standen vor allem „Zusammenschulungen“ auf dem Programm. Die unternahm Benedikt gemeinsam mit Mutter Miriam, der zehn Jahre alten Hanna – und natürlich mit Aladin. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch in einem Einkaufszentrum, bei dem Benedikt den Hund führen konnte. Dies konnte er auch schon gut bewältigen.

Der intensiven Schulungswoche folgen nun im Abstand von drei Monaten noch drei weitere sogenannte Zusammenschulungswochen. Erst dann werden Benedikt und seine Eltern eine finale Prüfung ablegen, durch die die Berechtigung zum Führen eines Assistenzhundes attestiert wird. „In den Herbstferien bin ich an der Reihe“, verrät Vater Gerald Schmidt.

Nun seien jedoch alle erst einmal überglücklich, dass der lang ersehnte Traum auch tatsächlich wahr geworden und Aladin bei Benedikt eingezogen ist. Damit habe sich das Leben der Familie spürbar erleichtert, sagt Gerald Schmidt erfreut.

Quelle: Heidi Rabenhorst