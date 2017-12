Stadtkantorei hat neuen künstlerischen Leiter. Martin Kohlmann führt den Gehrdener Chor

Gehrden. Der im Jahr 1996 gegründete Chor hat seit kurzem einen neuen künstlerischen Leiter. Nahezu geräuschlos hat Martin Kohlmann die Regie bei der Stadtkantorei Gehrden übernommen. Der Wechsel war durch die berufliche Veränderung des bisherigen Leiters Andreas Schmidt-Adolf nötig geworden. „Beide kennen sich vom Studium. Als Martin Kohlmann vom Weggang seines Kollegen hörte, hat er sich bei uns beworben“, verrät die Vorsitzende Beate Ipsen. Er sei ein Glücksfall für die Stadtkantorei. Und auch Martin Kohlmann fühlt sich wohl bei den Gehrdener Sängern. „Ich habe hier einen auf hohem Niveau arbeitenden Chor vorgefunden. Und auch menschlich passte die Chemie sofort zwischen uns“, erzählt der 33-Jährige, der evangelische Kirchenmusik (Master of Music) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover studiert hat. In den Fächern Chor- und Orchesterdirigieren wurde er unter anderem von Frank Löhr, Andreas Felber und Matthias Beckert unterrichtet. Außerdem studierte er in den Orgelklassen von Emmanuel Le Divellec, Ulfert Smidt und Dirk Elsemann.

Zahlreiche Meisterkurse in künstlerischem Orgelspiel und in Improvisation bei Guy Bovet, Michael Radulescu, Daniel Roth und Zsolt Gárdonyi sowie als Chorleiter und Dirigent bei Gerd Müller-Lorenz und Georg Hage ergänzen sein Studium. Er war an diversen Choreinstudierungen und als Dirigent an mehreren oratorischen Aufführungen im Großraum Hannover beteiligt, etwa an Einstudierungen der Oratorien Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy von Georg Friedrich Händel im Rahmen der Chortage Hannover mit mehreren hundert Chorsängern.

Neben der Leitung des rund 80-köpfigen PetriChors in Weende bei Göttingen wird Kohlmann in der Grafschaft Schaumburg eine Kantorenstelle besetzen. Dort wird er als Organist und Orgellehrer tätig sein.

Als Organist geht er einer regen deutschlandweiten Konzerttätigkeit nach. Seine Studien wurden unter anderem von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert. Der aus Salzgitter stammende Kirchenmusiker wurde für seine Leistung und sein Engagement mit zahlreichen Priesen ausgezeichnet. Zusätzlich zu seiner künstlerischen Arbeit ist er als Privatdozent am Mathematischen Institut der Universität Göttingen und als Lehrkraft an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover tätig, wo er derzeit noch den Masterstudiengang Chor-/Ensembleleitung anschließt.

Nun freut sich die Stadtkantorei auf ihr erstes Konzert unter neuer Leitung, das am 3. Juni 2018 ab 18 Uhr in der Michaeliskirche in Hannover-Ricklingen stattfindet. Das „Kantaten-Konzert“ beinhaltet Werke von Buxtehude, Bruhns, Schütz und Bach. Weitere Konzerte mit vielen wunderbaren musikalischen Momenten sind in Planung.

Wer Zeit und Lust hat, mit der Stadtkantorei Gehrden vielfältige, ansprechende und anspruchsvolle Chormusik zu erarbeiten und aufzuführen, ist bei den Proben immer donnerstags von 19. 30 bis 21.45 im Bürgersaal des Rathauses Gehrden herzlich willkommen.

Quelle: Heidi Rabenhorst