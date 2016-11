Stafero zieht positive Bilanz. Stadtfestverein plant „Reinfeierfeier“ am 31. Dezember

Ronnenberg. In der Rekordzeit von nur dreißig Minuten hat am Donnerstagabend der stellvertretende Stafero-Vorsitzende Roger Flüg die Mitgliederversammlung absolviert. „Erstmals in unserer zehnjährigen Vereinsgeschichte steht nicht unser Vorsitzende Jörg Bothe hier vorne. Er ist leider erkrankt“, begrüßte Flüg die rund 80 Gäste. Flüg zog ein positives Fazit: „Wir haben ein erfolgreiches Jubiläumsjahr hinter uns. Alle Veranstaltungen sind gut über die Bühne gegangen“, fügte er hinzu. Dazu zählten im April die erstmals durchgeführte Sponsorenparty und im Juni das dreitägige Stadfest, bei dem bis auf einen kurzen Regenschauer auch das Wetter richtig gut mitgespielt habe. „Wir hatten am Eröffnungstag mit Michelle einen Top Act, der bei den Besuchern gut angekommen ist. Der Renner waren erneut die Pfundskerle am Sonntagvormittag“, so Flüg. In das Stadtfest im Juni dieses Jahres hat Stafero mithilfe von Sponsoren rund 70 000 Euro investiert – in Gagen für Bands und Künstler sowie Kinderaktionen. Der stellvertretende Vorsitzende dankte allen Helfern und Sponsoren. Nur durch sie könne das Fest gelingen.

Auch der Jubiläumsball in der langen Nacht am letzten Oktoberwochenende sei auf große Resonanz gestoßen. „Wir können sicherlich noch einiges verbessern, aber die Premiere ist uns geglückt“, sagte Flüg und versprach unter dem donnernden Applaus der Gäste eine Wiederholung der Veranstaltung. Zufrieden ist der Verein auch mit der Mitgliederzahl von 431. „Wir sind auf dem besten Wege, die 500-er Marke zu knacken“, freute sich Flüg.

Zum Jahresabschluss ist eine „Reinfeierfeier“ am 31. Dezember angedacht. Sie soll von 10 bis 15 Uhr im Sportcenter Empelde mit Getränken, Fingerfood und Musik stattfinden. „Das Begrüßungsgetränk gibt es für die Mitglieder gratis“, verriet Flüg. Etwa 100 Gäste finden im Bistro Platz. Wer mitfeiern möchte, kann sich per mail an info@stafero.de anmelden.

Das 17. Stadtfest rund um die Michaeliskirche findet vom 16. bis 18. Juni 2017. Das Programm stellt der Vorstand bei der Mitgliederversammlung am 27. April 2017 im Gemeinschaftshaus Ronnenberg vor.