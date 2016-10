THW zeigt Spektakuläres. Das Technische Hilfswerk stellt sich beim Tag der offenen Tür vor

Empelde. Suche nach vermissten Menschen, Beseitigen von Trümmern, Katastrophenschutz: Das Technische Hilfswerk (THW) hat beim Tag der offenen Tür die ehrenamtliche Arbeit des Ortsverbandes Ronnenberg vorgestellt. Am im vor drei Jahren neu bezogenen Standort In der Beschen 2a erlebten die Besucher am Tag der Deutschen Einheit spektakuläre Vorführungen. Zu sehen waren Bergungsmaschinen, die Rettungshundestaffel, Körperschallortungsgeräte und Miniaturkameras für die Suche nach verschütteten Menschen, Betonschneidewerkzeug sowie Spezialgeräte für den Aufbau von Notstromversorgungen. Zum abwechslungsreichen Programm zählten außerdem eine Fahrzeugschau und Mitmachaktionen. Rund 80 000 Mitglieder zählt das THW bundesweit. 70 davon sind im Ortsverband Ronnenberg.

Egal ob Hochwasser Großbrand oder andere Schadenslage, auf die Experten des THW ist immer Verlass. Am Montag boten sie den zahlreichen Besuchern auf dem THW-Gelände an der Straße In der Beschen ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen der Rettungshunde, einer Fahrzeugschau sowie Rundgängen in den Hallen und Materialausstellungen. Für das leibliche Wohl war mit Leckereien vom Grill sowie kühlen Getränken zu Nostalgie-Preisen gesorgt.

Zahlreiche Jungen und Mädchen nahmen im Rahmen des bundesweiten Türöffner-Tages der Fernsehserie „Die Sendung mit der Maus“ an einer Spezialführung beim THW teil. Den Auftaktvortrag ließen sich allerdings auch viele Erwachsene nicht entgehen.

Mit großer Begeisterung verfolgten die Besucher vor allem die spektakulären Vorführungen der Rettungshundestaffel. Viel Applaus gab es dabei unter anderem für den elfjährigen Bordercollie-Rüden Roger, der unbeeindruckt von Feuer und Rauch seine Aufgabe mit Bravour bestand. Auch für den englischen Springerspaniel Helo (6) gab es großen Beifall, als er die für die Präsentation vermisste Leni (6) in einer Röhre fand.

Auch Bürgermeisterin Stephanie Harms war beeindruckt. „Das THW ist in unserer Stadt nicht nur stützpunktansässig, sondern in das gesellschaftliche Leben voll integriert. Das THW gehört zu Ronnenberg wie die Michaeliskirche und die Feuerwehr“, betonte die Rathauschefin.

Mit der zweiten Auflage der Veranstaltung hat THW-Ortsbeauftragte Frank Arlt auch ein klares Ziel vor Auge: „Das Technische Hilfswerk (THW) sucht für den Ortsverband Ronnenberg Seiteneinsteiger und Nachwuchskräfte“, so Arlt. Durchschnittlich verzeichne der Orstvrband etwa sechs Neuzugänge pro Jahr. „Es könnten gerne ein paar mehr sein“, fügt Arlt hinzu, der am Ende des Tages ein positives Fazit zog. „Der Tag soll am 3. Oktober zu einer Dauereinrichtung werden“, so Arlt.

Das Technische Hilfswerk gibt es seit 1972 in Ronnenberg, aber erst seit Ende 2013 verfügen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte über eine eigene auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterkunft. Rund 70 aktive Einsatzkräfte gehören dazu. „Die 40 Jahre zuvor verbrachten sie in verschiedenen Provisorien“, berichtet Arlt, der seit sechs Jahren an der Spitze der Ortsverbandes steht.