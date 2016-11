Unermüdlich dreht sich das Karussell. Adventsmärkte in Ronnenberg, Empelde und Linderte locken zahlreiche Besucher

Ronnenberg/Linderte/Empelde. Hunderte Besucher haben sich Sonntagnachmittag im Ronnenberger Stadtgebiet auf den Weihnachtsmärkten vergnügt.

Großer Andrang herrschte bereits am frühen Nachmittag rund um die Michaeliskirche in Ronnenberg. Beim Weihnachtsmarkt der Kirchengemeinde tummelten sich viele Besucher an Ständen und Buden auf dem Kirchplatz. An der Kaffee- und Kuchentafel im Gemeindehaus war kaum ein freier Platz zu finden. Adventsgestecke und Kerzen, Honig und Marmeladen, Glühwein und Kinderpunsch gehörten zum Angebot im Freien. Etwas ruhiger war es an den Ständen im Gotteshaus, wo auch das Diakonielädchen seine Projekte vorstellte. Musikalische Unterstützung kam von den Musikzügen der Freiwilligen Feuerwehren Ronnenberg und Ihme-Roloven. Und unermüdlich drehte sich das Kinderkarussell.

Der Erlös des Marktes ist für Kinderprojekte in Ronnenberg, für die Neugestaltung des Gemeindebriefes „Kontakte“ und für die Aktion „Brot für die Welt“ bestimmt. Den Abschluss bildete eine Abendmusik in der Michaeliskirche mit dem Gemischten Chor Ronnenberg, dem Männergesangverein Concordia und dem Posaunenchor.

„Adventszauber“ war das Motto in der Johanneskirchengemeinde Empelde. Den Besuchern wurden Kaffee und Kuchen, ein Bücherverkauf, Bastelaktionen und Tänze geboten. Der Renner war der zum dritten Mal in einer Auflage von 50 Stück erschienene Familienkalender mit von Kindern gemalten Bildern und allen Termine für die Angebote im Familienzentrum.

Seinen 27. Weihnachtsmarkt hatte der Historische Verein Linderte organisiert. Das Team um Vorsitzende Birgit Hildebrand hatte 17 Aussteller eingeladen. Auf dem Hof Hinzmann an der Schulstraße konnten die Besucher etwa Weihnachtsschmuck, Basteleien, Kuchen und Glühwein kaufen. Gut besucht war der Gottesdienst in der Osterkirche, mit dem die Veranstalter erstmals auf den Adventsmarkt einstimmten. Großen Absatz fanden die von Frieda Voges zubereitete Hochzeitssuppe und die süßen Leckereien von Christian Spalke aus Lemmie.

Quelle: Heidi Rabenhorst