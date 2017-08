Veranstaltungskalender bietet 24 Seiten Programm. Stadt gibt kostenlose Broschüre heraus

Ronnenberg. Es ist eine Premiere. Erstmals hat die Stadt Ronnenberg einen Veranstaltungskalender für Senioren erstellt. Auf 24 Seiten ist in dem kostenlosen Heft eine Vielzahl einmaliger und regelmäßiger Angebote für ältere Menschen aufgeführt. „Interessierte erhalten Informationen zu aktuellen städtischen Kursen, Veranstaltungen und Beratungsangeboten“, verrät Birgit Sommerfeld, die mit ihrer Kollegin vom Team Soziale Dienste, Eva Gärtner die Idee dazu hatte.

Zukünftig werde der Flyer halbjährlich erscheinen. „Er ist kostenlos bei allen Verwaltungsstellen und Büchereien im Stadtgebiet erhältlich“, betont Sommerfeld. Der Kalender könne außerdem auch auf der Homepage der Stadt Ronnenberg unter www.ronnenberg.de heruntergeladen werden. Der Veranstaltungskalender liegt außerdem in verschiedenen Geschäften und Arztpraxen kostenlos aus. Die Premierenausgabe informiert über Aktivitäten in der Zeit zwischen September und Dezember 2017. Er wurde in einer Auflage von 2000 Exemplaren gedruckt. Sinnbildlich für die Leichtigkeit und Weisheit des Alters haben Sommerfeld und Gärtner eine Feder gewählt.

Sommerfeld kündigte an, dass es in der nächsten Ausgabe bereits eine Ausweitung der Angebote vor allem im kulturellen Bereich geben werde. „Geplant sind dann unter anderem ein Theaterbesuch, ein Kinoabend und ein Vortrag zur Seniorengesundheit. Der nächste Flyer erscheint im Jnauar 2018. „Wir wollten einfach nicht so lange warten“, fügt sie hinzu. Auch Bürgermeisterin Stephanie Harms freut sich. „Meines Wissens sind wir die einzige Kommune im Umkreis, die einen derartigen Kalender herausgibt, der komplett aus städtischen Mitteln finanziert wird“, meint sie. Besonders wichtig sei ihr gewesen, dass die meisten Angebote kostenlos sind. „Viele Dinge können sich Senioren mit einer niedrigen Rente einfach nicht leisten. Diese sollen nicht vereinsamen“, so Harms. Dabei denke sie an das Kegeln für Senioren im Gemeinschaftshaus Ronnenberg oder die Seniorengymnastik in der Seniorentagesstätte in Empelde. Erfreut ist die Bürgermeisterin auch darüber, dass in der Broschüre alle Seniorenweihnachtfeiern der Stadt Ronnenberg aufgeführt sind.