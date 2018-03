Viertklässler lernen Grundlagen der Internet- und Mediennutzung. Die meisten Kinder besitzen eigenes Smartphone

Darf ich in Foto von einem Freund einfach so in den sozialen Netzwerken posten? Wie erkenne ich, dass ein YouTuber Werbung macht? Und welche Regeln gibt es eigentlich im Chat? All diese Fragen haben Christine Jakobus und Karin Philipp von der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Region Hannover in Ronnenberg jetzt mit den Viertklässlern der Grundschule Ronnenberg diskutiert.

Nach einem kleinen Warmup mit dem Kennenlernen sollten die Kinder sich gegenseitig ein Wollknäuel zuwerfen, auffangen und die Fäden strammziehen. Schnell erkannten sie, was mit dieser Übung gemeint war. „Wir sind jetzt sozusagen alle vernetzt“, rief ein Mädchen in die Runde. Und natürlich hatte sie Recht damit. Was aber passiert beim Loslassen der Fäden? „Das Netzt zerfällt. Das ist jetzt so, als ob das Internet nicht mehr funktioniert“, sagte ein Junge. Schnell stellte sich heraus, dass das Internet mit seinen zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten bereits fest im Alltag von den Viertklässlern angekommen ist und dass diese dabei nicht selten auf Situationen stoßen, in denen verantwortungsbewusstes Handeln gefragt ist.

Neben dem Recht am eigenen Bild ging es bei dem kleinen Workshop unter anderem um Herausforderungen, vor denen Kinder beim Chatten, auf YouTube und in Social Media manchmal stehen.

Im Rahmen eines Internetquizzes erarbeiteten die Jungen und Mädchen auch Fragen wie „Was ist eigentlich ein Browser?“, Wozu sind Passwörter wichtig?“ oder „Was ist überhaupt Facebook?“ Abgerundet wurde die Veranstaltung mit ausgewählten Präventionsübungen wie das Anlegen eines persönlichen Profils im Internet und das Besprechen von praktischen Fallbeispielen.

Auch wenn alle bereits ein Handy oder ein Smartphone besitzen, ist dessen Nutzung sehr unterschiedlich. Die meisten dürfen nicht unbegrenzt im Internet surfen. „Ich darf mein Smartphone erst benutzen, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe“, erzählt ein Junge. Eine Mitschülerin darf zwei Stunden pro Tag im Netz surfen. Erschreckenderweise sind auch einige Kinder dabei, die ihr Smartphone unbegrenzt benutzen dürfen. Während die Jungs vorzugsweise Spiele ausprobieren, „whatsappen“, die Mädchen lieber in eigenen Gruppen.

Likes und Anerkennung in Social Media dürften niemals auf Kosten von Freunden, Klassenkameraden und anderen gehen, gaben die beiden Psychologinnen den Kindern am Schluss mit auf den Weg.

Quelle: Heidi Rabenhorst

