Volle Zustimmung für van der Made. Grüne in Ronnenberg einigen sich auf Kandidatin für die Landtagswahl

Ronnenberg. Die 53-jährige Nicole van der Made soll im Januar 2018 für die Grünen in den Landtag einziehen. Die Finanzkauffrau aus Ditterke erhielt am Montagabend in der Jugendwerkstatt Roter Faden in Empelde bei einem Treffen von Bündnis 90/Die Grünen Ronnenberg das Vertrauen ihrer Parteifreunde. Für ihre Bewerbung um ein Direktmandat stimmten alle neun Anwesenden. Die grüne Regionsabgeordnete tritt im Wahlkreis 35 an, der die Städte Wennigsen, Springe, Hemmingen und Ronnenberg umfasst.

Die Entscheidung, nicht in ihrem eigenen Wahlkreis 47 anzutreten, der aus den Städten Barsinghausen, Gehrden und Seelze besteht, sei ihr nicht schwergefallen. „Dort gibt es einen weiteren Kandidaten, und meine Bindung zu eurem Wahlkreis ist aufgrund meines Lebenslaufes, meiner Kinder und meines Freundeskreises stärker als bei meinem Mitbewerber“, begründete sie ihr Motiv. Sie habe in Empelde gewohnt und ihre Töchter seien dort zur Schule gegangen. Auf der lokalen Politikbühne ist van der Made bereits bekannt. Sie ist seit 2013 Mitglied im Regionsvorstand und gemeinsam mit Carolin Kolbe Sprecherin der AG Frauen Regionsverband Hannover. Von 2011 bis 2016 war sie Ratsfrau im Rat der Stadt Gehrden. Seit 2016 ist sie Regionsabgeordnete. Sie arbeitet außerdem in den drei Landesarbeitsgemeinschaften Frauen, Migration und Flucht sowie Land und Tier des Regionsverbands mit. Zudem ist sie Mitglied im Freundeskreis Diyarbakir.

Einstimmig votierten die Parteigenossen für die Mutter zweier erwachsener Töchter. Vorstandssprecher Jörg Rutzen freute sich besonders, dass sich van der Made für die Ronnenberger Grünen als Kandidatin für ein Direktmandat zur Verfügung stellt. Auch van der Mades Kollege Ulrich Schmersow kann ihrer Entscheidung nur Positives abgewinnen. „Wir wissen, dass du gute Arbeit leistet und welch großes Interesse du daran hast“, sagte der Regionsabgeordnete.

Quelle: Heidi Rabenhorst