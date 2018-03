VSV Benthe Vorstand wieder komplett. Andreas Graubner einstimmig zum Vorsitzenden gewählt

Benthe. Es ist geschafft! Der 631 Mitglieder große VSV Benthe hat nach einjähriger Vakanz wieder einen Vorsitzenden. Der langjährige Vereinschef Christian Gehrold war nach Unstimmigkeiten im Vorstand nicht wieder angetreten. „Hauptaufgaben nach den Ereignissen des letzten Jahres war es, Ruhe in den Verein und die Sparten zu bringen sowie eine Neuordnung der Aufgaben im Vorstand und in den Spartenleitungen“, sagte der kommissarische Vorsitzende und bisherige Schatzmeister Gerald Müller am Freitagabend bei der Versammlung im Sportheim. Die intensive Personalrecherche für diverse Ehrenämter habe sich nicht ganz einfach gestaltet, sei aber gut gelungen. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Mein ganz besonderer Dank gilt aber Christian Gehrold, der die Geschicke unseres Vereins lange Jahre hervorragend geführt hat“, so Müller.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde Andreas Graubner einstimmig zum Vereinschef gewählt. Der 60-Jährige ist langjähriges Mitglied der Sparten Tennis und Fitness. „Nach dem Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand als Personalchef der Messe AG Hannover konnte ich mich nicht länger „wegducken“, als mich Freunde und Bekannte aus dem Dorfverein in die Pflicht nehmen wollten“, sagte Graubner nach der Wahl verschmitzt. Die sympathische und gut funktionierende Vereinsleitung mit Gerald Müller, Carsten Reusch, Sarah Fricke und Gerd Moltzen sei für ihn ausschlaggebend gewesen, die aus seiner Seicht sehr wichtige Vereinsarbeit zu unterstützen. „Durch engagierte Spartenleiter und Mitglieder unseres VSV, die lebendige Projekte und den Benther Berglauf in einer laufenden Saison übernehmen, funktioniert ein Netzwerk im Bergdorf, das auch die tägliche Wohnqualität ausmacht. Über 600 Mitglieder bei 2000 Einwohnern halten dem Volksportverein von 1910 langjährig die Treue“, fügte der für zwei Jahre gewählte neue Vorsitzende hinzu. Nur damit sei auch ein solide Finanzierung der Vereinsarbeit insbesondere für die Kinder und Jugendlichen möglich. Neue Sparten wie Petanque Trampolin und Zumba zeigten, wie der Verein lebt. „Und diese Entwicklung gilt es neben dem Erhalt der Sportstätten, weiter voran zu treiben“, betonte Gerald Müller, der einstimmig zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Ebenso einstimmig wurde Ulrike Fricke zur Kassenwartin gewählt. Den Vorstand komplettieren der 2. stellvertretende Vorsitzende Carsten Reusch, Schriftführerin Sarah Fricke und Mitgliederwart Gerd Moltzen, der bei der Versammlung an 14 Jugendliche und zehn Erwachsene bronzene, silberne und goldene Sportabzeichen verteilte. Mit 73 Jahren ist Ulrich Schultze der älteste, mit sechs Jahren Sebastian Funke der jüngste Absolvent.

Bei den anschließenden Ehrungen wurde in Abwesenheit Walter Weigmann für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Seit 50 Jahren halten dem Verein Christian Niemüller und Wolfgang Schäfer dem Verein die Treue. 40 Jahre dabei sind Marion Meyer und Silke Strootmann. Seit 25 Jahren sind Stephen William Martin, Catherine Martin-Brown, Friedrich Schönfelder, Doris, Hans-Werner und Wiebke Matteikat sowie Helmut Radelfahr Mitglied im VSV Benthe.

Quelle: Heidi Rabenhorst