Warum kracht es zu Weihnachten so häufig? Ehe- und Lebensberaterin gibt Tipps

Ronnenberg. Die Sehnsucht nach liebevollen Beziehungen und einer heilen Welt ist in der Weihnachtszeit besonders groß, weiß Sigrid Haynitzsch. Sie ist im Kirchenkreis Ronnenberg. Aber: „Die hohe emotionale Bedeutung, die Menschen diesem Fest beimessen, führt oft dazu, dass es mit Erwartungen überfrachtet ist, dass diese Erwartungen enttäuscht werden und es auch kräftig kracht in der Familie“. Eine Möglichkeit ist es dann, über die Enttäuschungen und Schwierigkeiten zu sprechen – auch begleitet von einer Außenstehenden. Deshalb bietet Sigrid Haynitzsch eine offene Sprechstunde am Mittwoch, 27. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in der Beratungsstelle in der Langen Reihe 8 in Ronnenberg an. Telefonisch ist sie während dieser Sprechzeit unter 05109 5127234 erreichbar.

Das Gespräch im Vorfeld über die Erwartungen und „Überfrachtungen“ können bereits vorher entlasten. „Beim Reden klären sich Gedanken und vielleicht hat der andere auch eine Idee“, meint die Beraterin. Sie hat Tipps für die Feiertage. Sie rät, Terminstress zu Weihnachten zu vermeiden und es nicht allen recht machen zu wollen. Arbeiten zu den Feiertagen sollten gerecht aufgeteilt werden und auch die Kinder sollten einbezogen werden. Themen, die oft zum Streit führen, bleiben an den Feiertagen außen vor. Und: die „Selbstmedikation“ mit Alkohol und Zigaretten kann Probleme noch verstärken. Wenn es zum Streit kommt, sagt Sigrid Haynitzsch: „Halten sie nicht dagegen mit Vorwürfen oder Besserwisserei, sondern halten sie inne. Vielleicht helfen eine Tasse Tee oder ein Spaziergang und die Frage, was hat mich eben so aufgeregt und was könnte den anderen aufgeregt haben? Kommen sie dann wieder zusammen, tauschen sie sich aus und bleiben sie sachlich“.