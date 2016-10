„Was ich dir sagen will“. Ein Abend mit Liedern von Udo Jürgens

Ronnenberg. Einen Abend mit Liedern von Udo Jürgens haben am Sonnabendabend mehr als 100 Gäste in der Lütt Jever Scheune verbracht. Henrik Walde ist es zum zweiten Mal gelungen, den Pianisten, Sänger und Moderator Christian Mädler nach Ronnenberg zu holen. Zu den Höhepunkten des Konzertes gehörte vor dem großen Finale sein Auftritt mit dem Männerchor Concordia bei den Liedern „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“.

Ein Klavier, ein Mikrofon und ein weißer Bademantel, der am Kleiderständer hängt. Diese Requisiten genügen, um einen Udo-Jürgens-Abend einzuleiten und mehr braucht auch Christian Mädler nicht, als er am Sonnabendabend die ausverkaufte Lütt-Jever-Scheune betritt und unter viel Applaus „Noch fünf Minuten“ anstimmt.

Christian Mädler, diplomierter Kulturwissenschaftler und Marketingreferent im Theater Wolfsburg, beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren auf wissenschaftlicher und künstlerischer Ebene mit dem Werk von Udo Jürgens, der nicht nur für seine Schlager, sondern auch für seine zahlreichen ernsthaften Chansons bekannt geworden ist.

Mit dem Abend „Was ich dir sagen will“ widmet er dem vor zwei Jahren gestorbenen Künstler einen letzten Gruß ganz eigener und charmanter Art.

Die Lieder und Chansons des großen Meisters bringt Mädler mit präzisem Klavierspiel und einer gut ausgebildeten Stimme auf die Bühne. „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“, „Vielen Dank für die Blumen“: Schnell sind die Fans der Musik von Udo Jürgens begeistert und singen erst zögernd, dann doch verstärkt mit. Die zahlreichen Männer im Publikum wirken keinesfalls so, als ob sie von ihren Frauen mitgeschleppt worden seien.

Christian Mädler ist kein Udo Jürgens Imitator, nein er interpretiert. Ganz beiläufig fügt Christian Mädler den Lebenslauf von Udo Jürgens in seine Darbietungen ein. „Ich habe mir mehr erfüllt, als ich mir je erträumt habe“ zitiert er Jürgens, der nichts in seinem Leben bereut hat, wenn man dem Lied: „ Ich würd es wieder tun“, glaubt, wenn er dort singt: „werf ich den Blick auf meinen bunten Weg zurück“. Mädler beschreibt den lustigen aber auch immer ernsthaften Jürgens, wie im Lied „Der gekaufte Drachen“, das zu Mädlers Lieblingslieder zählt. Der von Jürgens im Jahr 1946 komponierte „Valse Music“ erzeugt Gänsehaut. Der Hildesheimer singt kritische und hintergründige Texte aus Jürgens Repertoire. Auch Mercie, Chérie, der Gewinnertitel des Grand Prix 1966 fehlt nicht.

Mädlers Präsentation und Interpretation macht deutlich, „was ich Dir sagen will“¨– und das sagt in diesem Fall sein, Mädlers, Klavier.

Quelle: Heidi Rabenhorst

Vor dem großen Finale begleitet Mädler den ältesten Ronnenberger Verein. Schon zum zweiten Mal stellt der gemeinsame Auftritt für den Männergesangverein Concordia einen Höhepunkt in dessen mehr als 150-jährigen Chorgeschichte dar. Beinahe perfekt kommt bei den rund 30 Sängern „Der griechische Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ über die Lippen. Das Publikum macht begeistert mit, bis sich schließlich der Abend dem Ende neigt. „Da capo“ bildet ein passendes Ende. Nicht ganz, denn ohne Zugaben will das Publikum den Künstler nicht gehen lassen. Noch einmal betritt Mädler die Bühne und entlässt die Zuhörer mit „Liebe ohne Leiden“, „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“ und „Bleib doch bis zum Frühstück“ nach mehr als zwei Stunden ins Wochenende.