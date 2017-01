Weetzen wird weiter wachsen. Ortsbürgermeister stellt konkretere Pläne für Zuckerfabrik-Areal vor – Ort feiert 750-jähriges Bestehen

in Lokales

Weetzen. „Wir wollen die innerörtliche Bauentwicklung weiterhin voranbringen“, hat Ortsbürgermeister Rüdiger Wilke am Sonntag beim Neujahrsempfang des Sportvereins (SV) Weetzen und des Ortsrates angekündigt. Die mehr als 50 Gäste rief er dazu auf, für Neues offen zu sein. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche damit ein Problem haben“, sagte Wilke in Anspielung auf elf neue Reihenhäuser, die manchen Bürgern nicht gefallen. „Alle Häuser sind verkauft. Wir sollten uns darüber freuen, dass unser Ort als Wohngebiet so beliebt ist“, sagte Wilke.

Eine große Veränderung bedeute die Entwicklung auf dem Areal der früheren Zuckerfabrik, für das es schon Interessenten und Investoren gebe, sagte Wilke. „Dort könnten 150 Wohneinheiten entstehen – Weetzen würde rund 600 Bürger dazugewinnen.“ Er wünsche sich eine Mischung aus Reihenhäusern, frei stehenden Häusern und bezahlbarem Wohnraum. „Ich denke, die Chancen für einen Supermarkt stehen sehr gut, weil wir uns dann der magischen Zahl von 3000 Einwohnern nähern.“

Ein weiteres Ereignis wirft seine Schatten voraus. „Weetzen feiert 2019 sein 750-jähriges Bestehen. Das möchten wir natürlich groß feiern – und ich hoffe, dass die Vereine mitmachen“, sagte Wilke, der auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung setzt. Wer sich an den Planungen beteiligen möchte, ist für Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche eingeladen. Dann sollen Arbeitsgruppen gebildet werden. „Da kommt eine Menge auf uns zu. Aber es soll ein Jahr werden, das wir nicht so schnell vergessen“, sagte Wilke.

Besonders bedankte sich der Ortsbürgermeister beim Neujahrsempfang bei den Grünpaten Bärbel Grosche, Renate Eichner, Christel Weiden und Manfred Behrens sowie – in Abwesenheit – bei Rickmer Hinrichs. „Viele Menschen gehen an den Flächen achtlos vorbei, aber dank euch sehen sie fantastisch aus“, sagte Wilke und lobte zugleich die Bewohner der Herderstraße und der Anton-Bruckner-Straße, die sich zweimal im Jahr zu Putzaktionen treffen.

Der SV-Vorsitzende Ulrich Borchers richtete seinen Dank an seine Vorstandskollegen, das Betreuerteam, alle anderen ehrenamtlichen Helfer und die Sponsoren: „Nur deshalb können wir unsere Beiträge niedrig halten.“