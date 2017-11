Weihnachtsmann auf dem Gehrdener Marktplatz. Sven Wichmann und Nico Henning schlüpfen in das rote Kostüm

Gehrden. Eine schöne Tradition in Gehrden bleibt bestehen – allerdings in abgespeckter Version: Der Weihnachtsmann kommt auch in diesem Jahr statt täglich nur einmal in der Woche zu den Kindern in die Fußgängerzone. Zum ersten Mal verteilt er am Sonntag, 3. Dezember, um 16.45 Uhr Süßigkeiten und Obst. Erneut wird Sven Wichmann in das rote Kostüm schlüpfen.

Auch am 10. und 17. Dezember sowie am Sonnabend, 23. Dezember, wird Sven Wichmann die Kinder nachmittags in der Innenstadt beschenken. Zusätzlich wird der Weihnachtsmann auch am Nikolaustag, 6. Dezember, nach Gehrden kommen. Dann schlüpft Nico Henning in das Kostüm mit rotem Mantel und weißem Bart, um die Kinder mit Süßigkeiten zu versorgen.

Damit auch bei jedem der fünf Auftritte immer genügend Leckereien im Sack des Weihnachtsmanns vorhanden sind, werden wieder Spenden für die Aktion entgegengenommen. Im Bistro des Delfi-Bades können Süßigkeiten, Obst und andere Kleinigkeiten für die Bescherungen abgegeben werden.