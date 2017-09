Zahlreiche Besucher beim ökumenischen Erntedankfest. Johannesgemeinde: Christen feiern zum zweiten Mal gemeinsam

Empelde. Erfolgreiche Neuauflage: Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr haben katholische und evangelische Gläubige aus Empelde am Sonntag zum zweiten Mal ein gemeinsames Erntedankfest gefeiert. Die Wiederholung der ökumenischen Feier lockte zahlreiche Christen in die Räume der evangelischen Johannesgemeinde.

„Die Kirche war bis auf den letzten Platz voll besetzt“, sagte Pastorin Christiane Elster nach dem Gottesdienst. Gemeinsam mit Pastorin Marion Klies hatte sie mit Pfarrer Klemens Teichert von der katholischen St.-Maximilian-Kolbe-Kirchengemeinde in Hannover-Mühlenberg, zu der auch die Ronnenberger Thomas-Morus-Gemeinde gehört sowie mit einem zehnköpfigen Helferteam ein kleines Begleitprogramm für das anschließende Erntefest vorberietet. Für das leibliche Wohl war mit Leckereien vom Grill, Salaten, Waffeln, Kaffee und Kuchen gesorgt. Die Kinder konnten unter anderem am Glücksrad drehen und kleine Preise gewinnen. „Dieses gemeinsame Erntedankfest ist besonders für die Gastfreundschaft wichtig“, betonte Elster. Seit der Schließung der katholischen Kirche Heilige Familie in Empelde im vergangenen Jahr feiern die Katholiken in der evangelischen Johanneskirche ihre Gottesdienste.

Mit Spendenbriefen und einem Info-Stand warben die beiden Kirchengemeinden gemeinsam um Spenden für den Kita-Neubau in Ronnenberg. Pfarrer Klemens Teichert erläuterte mit Sandra Jutsch das Bauvorhaben und den aktuellen Stand der Planungen. „Bis jetzt sind bereist fast 25 000 Euro an Spenden eingegangen. Wir hoffen, mit Spenden einen Betrag in Höhe von 50 000 Euro “, freut sich der Pfarrer. Die Kindertagesstätte könne durch einen frei wählbaren Betrag oder durch die symbolische Übernahme von Patenschaften für Flächen des Neubaus unterstützt werden, so Teichert. Der Baubeginn rückt näher, schon am Mittwoch erfolgt die Vertragsunterzeichnung. Der erste Spatenstich ist für Ende September geplant. Rund 990 000 Euro soll der Neubau kosten.

Quelle: Heidi Rabenhorst