Zuwachs bei den Original Calenbergern. Zahlreiche Auftritte für 2017 geplant

Gehrden. Einen durchweg positiven Jahresbericht hat Frank Weigmann am Sonntagnachmittag bei der Versammlung des Blasorchesters Die Original Calenberger vorgetragen. Auch wenn es dem Orchester nicht gelungen sei, noch mehr junge Musiker zu gewinnen, blickte der bei der Versammlung wiedergewählte Vorsitzende optimistisch in die Zukunft. „Wir sind gut aufgestellt und unser musikalischer Leiter Jens Schleicher hat im vierten Jahr dem Orchester in der heutigen Besetzung seine deutliche musikalische Ausrichtung gegeben, in der sich die Musiker wohlfühlen. Von da aus wollen und werden wir uns musikalisch weiterentwickeln. Das ist unser gemeinsames Ziel“, betonte Weigmann. Mit Andreas Hübner und Noel habe das Orchester im Tenorhorn- und Tubaregister neue Mitstreiter gewonnen. „Das reicht aber leider nicht aus. Wir wissen, dass wir auch in anderen Registern weitere Verstärkung gebrauchen können. Das wird die wichtigste Aufgabe für die nächsten Jahre.“ Erfreulich sei der Gewinn von fünf neuen fördernden Mitgliedern. Von den 86 Mitgliedern sind 25 als aktive Musiker tätig.

Bei der Zusammenkunft ging es auch um die Kleidung der Musiker. Die Markenzeichen der Original Calenberger sind die roten Strümpfe, die schwarze Kniebundhose und die grüne Weste – seit 1973 wird diese Tracht von den Musikern getragen, erstmals bei einem Konzert in der Festhalle Am Castrum. „Nicht nur gute Musik gehört zu einem professionellen Auftritt, sondern auch ein gutes und vor allem einheitliches Erscheinungsbild“, sagte Weigmann. Bereits vor zwei Jahren habe die Kapelle neue Westen, Krawatten und Socken angeschafft. „Im vergangenen Jahr waren unsere Frauen dran, sie haben sich für zwei neue Versionen von Schürzen für ihr Dirndl entschieden – einer roten und einer grünen“, verriet Weigmann. Als nächstes sollen Jacken für schlechtes Wetter angeschafft werden.

Einen besonderen Dank richtete der Vorsitzende an Gerd Herder. „Er ist nicht nur unsere wichtigste Vorverkaufsstelle bei Konzerten in Gehrden, sondern hat sich auch bis vor kurzem um die Bekleidung der Musiker gekümmert“, so Weigmann. Außerdem habe er bei den Proben Schlüsselgewalt und sorge so nebenbei dafür, dass im Probenausweichquartier in der Oberschule immer alles geregelt ist – inklusive der Pausengetränke.

Frank Weigmann wurde bei den Vorstandswahlen genauso wie seine Stellvertreterin Antje Wolf, Kassenwart Dirk Schmedes, Schriftführer und Pressewart Manfred Hobein sowie Jugendwart Frank Hebemeyer einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Für 2017 hat das Orchester bereits viele Auftritte geplant. Ein fester Termin ist das Frühjahrskonzert am Sonnabend, 1. April, ab 16 Uhr in der Festhalle Am Castrum. Zu den Höhepunkten gehören die Teilnahme am dreitägigen Historischen Freischießen in Wennigsen sowie der Ausmarsch beim hannoverschen Schützenfest.

Quelle: Heidi Rabenhorst