Bezirksrat Misburg/Anderten bittet Schostok zum Rapport

Soll in Misburg erscheinen: Verwaltungschef Stefan Schostok. Foto: R

in Hannover

Die Kommunalpolitiker im Bezirksrat Misburg/Anderten sind sauer. Richtig sauer – und das auf die Stadtverwaltung. Die Art und Weise wie diese Anfragen aus dem Kommunalparlament beantwortet, brachte sie in der vergangenen Sitzung auf die Palme. Die Konsequenz: Einstimmig bestellten sie Oberbürgermeister Stefan Schostok als Verwaltungschef zur nächsten Sitzung des Bezirksrats ein. Auch Schostoks Parteifreunde von der SPD schlossen sich dem Ansinnen der anderen Fraktionen an.

Das Fass zum Überlaufen brachte letztlich eine Anfrage zum Zustand der als baufällig geltenden Brücke über den Kanal südlich der Schleuse. Wenn die Kommunalpolitiker zu diesem Thema etwas erfahren möchten, so die Antwort aus dem Rathaus, dann mögen sie sich doch bitte an die Niedersächsische Behörde für Straßenbau und Verkehr wenden. Punkt. Das war eine Antwort, die die Kommunalpolitiker so wohl eher nicht erwartet hatten. Denn: Eigentlich sind die Mitarbeiter der Verwaltung angehalten, Bezirksratspolitiker bei der Verrichtung ihres Ehrenamtes zu unterstützen.

Offen ist, ob vielleicht die Schwemme der Anfragen aus dem Misburg/Anderter Gremium zu übervollen Schreibtischen in den Amtsstuben und damit zu knappen Antworten geführt haben könnte. So stellten die Kommunalpolitiker zur Septembersitzung nicht weniger als zwölf Anfragen. Darunter auch zu Themen, wie beispielsweise dem Bau einer Windkraftanlage auf dem Kronsberg, die schon vor Monaten ausführlich durch die Presse gingen.

Übrigens: Oberbürgermeister Schostok hat mittlerweile angekündig, dass „er gern in die Sitzung des Stadtbezirksrates am 2. November“ gehen will, und dort „zur Auflösung des Konflikts beitragen will“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix gegenüber dieser Zeitung.

von Thomas Oberdorfer