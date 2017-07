DVD-Tipps: „Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“ / „The Girl with all the Gifts“

„Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“

Zweiter Weltkrieg im Frühling 1945: Während des Kampfes um die japanische Insel Okinawa sticht ein einziger Mann aus der Masse der US-Soldaten heraus. Desmond Doss (Andrew Garfield), der den Dienst an der Waffe verweigerte, riskiert alles, um das Leben seiner verwundeten Kameraden zu retten. Was später als Heldentat belohnt werden soll, beschert Desmond Doss zunächst großes Misstrauen und Verachtung in den eigenen Reihen. Dennoch setzt er sich unerschrocken für seine Prinzipien ein und rettet in der entscheidenden Schlacht unzähligen Männern das Leben und geht damit als Kriegsheld, dem die „Medal of Honor“ verliehen wurde, in Amerikas Geschichte ein. ck

Ein Abgesang auf die gesamte Menschheit

In einer nicht allzu fernen Zukunft: Eine aggressive Pilzinfektion hat fast die gesamte Menschheit in fleischfressende, zombieartige Wesen – sogenannte „Hun-gries“ – verwandelt. Nur eine kleine Gruppe infizierter Kinder verspricht Hoffnung auf ein Heilmittel, da sie ihren „Fressimpuls“ kontrollieren können. In einer Militärbasis werden sie grausamen Experimenten unterzogen. Doch ein Mädchen unter ihnen ist anders: Melanie ist intelligent, wissbegierig und einfallsreich. Als die Basis von einer Horde Hungries überrannt wird, kann Melanie fliehen. Die Zukunft der Menschheit liegt in ihren Händen. ck