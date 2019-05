Adaptiv & Mingue mit neuer Single „See You In Space“

Die Jungs von Adaptiv sind ein DJ und Produzenten Duo der besonderen Art.

Ob im Club oder auf den großen Festivals: Die zwei machen es sich stets zur Aufgabe die Zuhörer in absolute Ekstase zu versetzen und ihnen eine unvergessliche Zeit zu bescheren. Dabei werden gerne einmal meterhohe Flaggen geschwenkt oder gigantische Konfettikanonen zu ihren Future-, Bass-, und Electro-Sounds abgeschossen.

Neben zahlreichen Club-Auftritten spielten sie bereits auf Festivals wie Parookaville, Nature One, Open Beatz, Ruhr In Love und in 2019 auch das erste Mal beim New Horizons Festival!

Für ihre neue Single „See You In Space“ haben sie sich mit der Sängerin „Mingue“ zusammengetan. Mit Kollaborationen wie zB. bei EDX „Missing“ (20+ Mio Streams), Bolier „Riverbank“ (10+ Mio Streams) und Zonderling ist sie eine feste Größe in der Singer/Songwriter Szene.

„See You In Space“ ist ein Dance Song der einen ab der ersten Sekunde in seinen Bann zieht!

https://open.spotify.com/artist/6IPc2gsAni4QtYNmv1U6nc?si=Rnc-Ka1dRNmm5pnpTW81pA