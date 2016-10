Am Forstkamp: Neubau mit 21 Wohneinheiten in Planung

Erst kommen die Abrissbagger, dann wird neu gebaut: Auf dem Eckgrundstück Am Forstkamp/Ecke Buchholzer Straße sollen drei Gebäude zusammen mit 21 Wohnungen entstehen. 66 Flüchtlinge sollen dort später einmal einziehen. Entsprechende Pläne stellte die Verwaltung in der Septembersitzung des Bezirkrats Misburg/Anderten vor.

Die ersten Schritte zur Umsetzung des Projekts sind getan: „Die notwendige Änderung des Bebauungsplans wird derzeit in den Gremien behandelt und soll noch bis zum Herbst vollzogen sein“, sagt Stadtsprecher Alexis Demos. Zwischenzeitlich hat die Stadt bereits das Grundstück erworben.

Und so sieht der weitere Zeitplan aus: Noch in diesem Jahr sollen die beiden auf der Fläche stehenden Gebäude abgerissen werden. Der geplante Neubau soll von der städtischen Gesellschaft für Bauen und Wohnen (GBH) errichtet werden. Läuft alles wie geplant, beginnen die Bauarbeiten im kommenden Frühjahr und sollen bis zum Herbst/Winter 2017/18 abgeschlossen werden. Der Neubau ist so geplant, dass er nach einer Verwendung als Flüchtlingsunterkunft mit einem geringen Umbauaufwand als günstiger Wohnraum für Familien weiter genutzt werden kann.

Die nun im Bezirksrat vorgestellten Pläne änderte die Stadtverwaltung in einigen Details. Zum einen sollen die drei geplanten Gebäude auf dem Gelände dreigeschossig gebaut werden. Auf die Möglichkeit, ein zusätzliches Staffelgeschoss auf die Häuser zu bauen, wird verzichtet. Die Gebäude werden einen Mindestabstand von zehn Metern zu den bebauten Nachbargrundstücken einhalten. So soll eine befürchtete Verschattung dieser Grundstücke verhindert werden. Damit reagiert die Verwaltung auf Bürgerproteste, die nach der ersten Präsentation der Baupläne aufgekommen waren.

Derweil hat Oberbürgermeister Stefan Schostok in dieser Woche die städtischen Überlegungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in den kommenden beiden Jahren vorgestellt. Wichtigste Botschaft des Verwaltungschefs: Da die Zahl der Hilfesuchenden abnimmt, kündigte er die Schließung von Notunterkünften an. Das gilt auch für das ehemalige Oststadtkrankenhaus. Bis zum Frühjahr 2017 soll der letzte Bewohner des Hauses anderwärtig untergebracht sein. Derzeit sorgen die Großunterkünfte Oststadtkrankenhaus und das ehemalige Hotel Maritim (Mitte) dafür, dass in den betreffenden Stadtbezirken besonders viele Schutzsuchende untergebracht sind. Nach Schließung dieser Einrichtungen wird sich das in absehbarer Zeit ändern.

Wie sich die Flüchtlinge derzeit und wie sie sich voraussichtlich in zwei Jahren auf die 13 hannoverschen Stadtbezirke verteilen werden, können sie in den Grafiken (unten) nachlesen.

So sind, beziehungsweise werden die Flüchtlinge auf die 13 hannoverschen Stadtbezirke verteilt: Die beiden Großunterkünfte im ehemaligen Oststadtkrankenhaus und im ehemaligen Maritim-Hotel sorgen dafür, dass derzeit in den Stadtbezirken Buchholz und Mitte besonders viele Schutzsuchede leben. Diese großen Unterschiede sollen bis 2018 ausgeglichen werden. Grafik: Stadt Hannover

