Boxen: Erster Schlagabtausch im Autohaus Günther

Ein vorsichtiges Abtasten gibt es beim Boxen in dem Sinne nicht. Auch nicht beim ersten Bundesliga-Kampf der Saison, zu dem der BSK Hannover-Seelze am Sonnabend, 10. Dezember, um 19 Uhr im Autohaus Günther den BC Chemnitz erwartet. Es wird also gleich Schlag auf Schlag gehen, mutmaßt BSK-Vorsitzender Arthur Mattheis: „Ich weiß von den Chemnitzern aber nicht viel, sie sind ja neu. Wir müssen und wollen gleich den ersten Sieg landen.“

Erst heute werden die Listen mit dem endgültigen Kader veröffentlicht. „Dann haben wir mehr Klarheit, wenngleich ich nicht alle Namen kennen dürfte. Viele junge Leute werden dabei sein“, sagt der BSK-Macher, der selbst zu diesem Eröffnungskampf auf irische Kämpfer setzen wird. Überdies wird Eugen Schellenberg (33) ein Comeback im Schwergewicht geben. „Das wird den Zuschauern viel Spaß machen, er ist ein toller Boxer“, bekräftigt Mattheis.

Ferner in der Südstaffel mit den Seelzern boxen der Titelfavorit Nordhäuser SV und der BC Straubing. Die Bundesliga zählt nun acht Clubs. Die Gruppensieger kämpfen um die Krone, die Zweiten halten die Klasse, die anderen müssten runter in die 2. Liga – die es freilich noch gar nicht gibt. Und ob genug Vereine den Schritt bis zum nächsten Jahr wagen, ist fraglich; es ist ein immenses finanzielles Wagnis. „Wie das weitergeht, damit beschäftigen wir uns noch nicht“, so Mattheis.

Für die Pause am Sonnabend kündigt er eine tolle Akrobatik-Show an. Und acht Fights in den unterschiedlichen Gewichtsklassen – ohne großes Abtasten. „Dazu ist in drei Runden ohnehin kaum Zeit“, sagt Dmitrij Schunk, zweiter Coach des BSK, mit einem Schmunzeln.

Karten gibt es im Autohaus Günther, bei der Lotto-Ecke Garbsen (Kampweg 1) sowie bei Rilling & Partner (Hannoversche Straße 19, Seelze). Die Preise sind unverändert geblieben. Erwachsene zahlen 15 Euro (ermäßigt 10 Euro), Kinder 5 Euro.