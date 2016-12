Danish Dynamite bleibt bei den Recken

Olympiasieger Morten Olsen verlängert bei der TSV Hannover-Burgdorf

Die TSV Hannover-Burgdorf und Morten Olsen gehören seit insgesamt fünf Jahren zusammen. Der dänische Rückraumspieler wird noch mindestens drei weitere Jahre bei den Recken bleiben – er verlängerte seinen Vertrag bis Sommer 2019. „Wir sind froh, dass wir einen amtierenden Olympiasieger in Hannover halten können“, sagt Trainer Jens Bürkle. „Morten verfügt über eine unglaubliche Dynamik in seinen Aktionen. Zudem ist er ein äußerst kreativer Spieler, der unsere Mannschaft stetig mit neuen Ideen auf dem Spielfeld weiterbringt“, beschreibt Bürkle die Vorzüge seines Spielmachers.

„Ich freue mich auf die nächsten Jahre bei der TSV. Hier ist sehr viel Positives in den vergangenen Spielzeiten passiert, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld“, sagt der 32-jährige Olsen mit Spitznamen „Danish Dynamite“.

Vor Olsen konnten die Recken bereits den Vertrag mit Timo Kastening verlängern. In Pavel Atman, Evgeni Pevnov und Ilija Brozovic stehen zudem drei Neuzugänge fest.

Im DHB-Pokal-Viertelfinale war für die Recken am Dienstagabend für die TSV Hannover-Burgdorf zwar in Leipzig nach dem 24:28 Endstation. Doch auf zahlreiche Unterstützung in der Halle können sich die Recken um Weihnachten herum dennoch freuen. Für das Spiel gegen den VfL Gummersbach am 21. Dezember sind mehr als 6500 Karten verkauft, für das Spiel gegen Frisch Auf Göppingen am 27. Dezember sind es sogar bereits 7700 verkaufte Tickets. „Gerade vor der Winterpause, wenn die Kräfte allmählich nachlassen, kann der achte Mann in Heimspielen den entscheidenden Unterschied ausmachen“, sagt Geschäftsführer Benjamin Chatton und freut sich auf die lautstarke Anfeuerung. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.die-recken.de. bo