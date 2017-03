Der Grundstein ist gelegt

Handball: Die weibliche A-Jugend der HSG Hannover-Badenstedt will noch mehr

300 begeisterte Fans in der Halle am Salzweg träumten nach dem Abpfiff schon vom „Final Four“. Bis zur Endrunde um die deutsche Meisterschaft ist es zwar noch ein weiter Weg, aber die weibliche A-Jugend der HSG Hannover-Badenstedt hat mit dem 27:24 (16:11) im Viertelfinalhinspiel gegen den VfL Oldenburg den Grundstein gelegt.

Drei Tore Vorsprung sind noch kein Ruhekissen, Trainer Roland Friebe war aber zufrieden: „Entscheidend war, das Heimspiel zu gewinnen.“ Dabei lag die HSG schnell 0:5 (7.) zurück. Badenstedt blieb ruhig und dominierte in der Folge mit Tempohandball das Spiel, wobei Isabelle Dölle (10), Nathalie Pagel (5) und Rabea Pollakowski (5/3) für die nötigen Treffer sorgten. Nach dem Wechsel erwischte Oldenburg wieder den besseren Start, doch die jungen Wilden steckten das 19:19 (42.) weg und siegten am Ende verdient.

Die Mannschaft ist jetzt heiß auf mehr. „Wir hatten vor der Saison unser Ziel“, formulierte Rabea Pollakowski schon im Vorfeld der Partie vielsagend.

Das „Final Four“ wäre die Krönung einer tollen Saison. „Wir haben gegen viele starke Gegner gut mitgehalten“, findet Alina Defayay.

Autor der Erfolgsgeschichte ist der Anfang März entlassene Trainer Florian Marotzke, der den Stamm des Teams bereits vor zwei Jahren ins Viertelfinale der B-Jugend geführt hatte. „Ein starker Jahrgang“, weiß HSG-Sprecher Uwe Pichlmeier. Isabelle Dölle, die Marotzke zur Nationalspielerin formte, Alina Defayay und Rabea Pollakowski gehören zum Zweitligakader. Eine weitere Entdeckung ist Amelie Möllmann. Marotzke legte viel Wert auf Fitness. Ein Um-stand, der sich offenbar auszahlt. Für Jessica Boehk war bisher „unsere Abwehr der Schlüssel zum Erfolg.“

Die soll auch am 8. April im Rückspiel in Oldenburg zupacken. Friebe ist überzeugt: „Wir können uns noch steigern.“ Wichtig für die Mannschaft sei zu wissen, dass sie Spiele drehen kann. Auch die Kulisse in Oldenburg, wo 500 Fans für einen Hexenkessel sorgen werden, sieht Friebe als Ansporn: „Das macht doch besonders Spaß.“ dv