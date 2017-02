Derbypleite für die Indians

Eishockey-Oberliga: 0:1 gegen die Scorpions / Top-Einstand für Wedemarks Reiss

So hatten sich die Indians das Derby ganz sicher nicht vorgestellt. Ausgerechnet im Prestigeduell gegen den alten Rivalen, die Scorpions aus Langenhagen, endete für das Team von Interimscoach Tobias Stolikowski die bis dato makellose Serie in der Oberliga-Qualifikationsrunde. Vor endlich einmal wieder über 4.000 Zuschauern mussten sich die Rothäute mit 0:1 geschlagen geben und ließ dabei vor allem im Überzahlspiel viele Wünsche offen.

„Dabei haben wir genau das die ganze Woche über intensiv trainiert“, wirkte Stolikowski nach dem Derby ein wenig ratlos: „Aber so hatten wir uns das ganz sicher nicht vorgestellt.“ Vor allem die fünfminütige Überzahl nach der Spieldauerstrafe gegen Robin Ringe offenbarte eine erschreckende Ideenlosigkeit seitens der Gastgeber, die statisch kaum einmal ernsthaft Druck auf den überragenden Gästegoalie Christoph Mathis ausüben konnten. „Diese fünf Minuten waren sicherlich auch der Schlüssel zu unserem Erfolg“, war denn auch Scorpions-Coach Tomas Martinec überzeugt.

Dennoch wollte der Trainer seinen Cracks keinen Vorwurf machen. „Das fühlt sich zwar beschissen an, aber bei einem Schussverhältnis von 48:16 zu unseren Gunsten kann man unschwer erkennen, wo unsere Probleme lagen. Am Sonntag kehrte das Team mit einem souveränen 4:0 bei FASS Berlin wieder in die Erfolgsspur zurück.

In beiden Spielen stand Förderlizenzgoalie Mirko Pantkowski zwischen den Pfosten und erspielte sich so die mögliche Spielberechtigung für die Indians in den anstehenden Play Offs bzw. Pre Play Offs.

Weiter geht es für das Team vom Pferdeturm am Wochenende, wenn am Freitag ab 20 Uhr die Rostocker Piranhas zu Gast sein werden; zwei Tage später geht es dann direkt zum Rückspiel an die Ostseeküste. Auch in diesen beiden Begegnungen wird aller Voraussicht nach Verteidiger Robert Peleikis nach seiner Matchstrafe gesperrt noch fehlen.

Auch den Scorpions steht ein Doppelspieltag bevor, bei dem sie am Freitag zuerst zum Niedersachsenderby nach Braunlage reisen müssen, bevor die Harzer Falken dann am Sonntag um 18:30 Uhr in der Eishalle Langenhagen zu Gast sein werden.

Beim Namensvetter aus der Wedemark lieferte Top-Neuzugang Andy Reiss gegen Spitzenreiter Herne mit einem Treffer und einer Vorlage ein starkes Debüt ab, konnte aber nach einem harten Match eine 2:4-Niederlage nicht verhindern. Am kommenden Wochenende kommen nun am Freitag die Saale Bulls aus Halle um 20 Uhr ins Mellendorfer IceHouse, bevor am Sonntag die schwere Aufgabe bei den Füchsen aus Duisburg auf das Team von Trainer Dieter Reiss wartet.