Derbys sorgen für Brisanz

Eishockey-Oberliga: Scorpions-Duell in Langenhagen / Sonntag wird es heiß auf dem Eis am Pferdeturm

Durchatmen war für die drei hannoverschen Eishockey-Oberligisten angesagt. Während der Deutschland-Cup-Pause konnten noch einmal die Akkus aufgeladen und kleinere Verletzungen auskuriert werden; jetzt geht es für das Kufentrio im Kampf um die begehrten Play-off-Ränge in die Vollen, wobei vor allem die Scorpions aus Langenhagen, als auch die Rothäute vom Pferdeturm ein wenig in der Bringschuld sind und hinsichtlich der Ergebnisse dringend nachbessern müssen. Sowohl das Team von Indians-Interimscoach Tobias Stolikowski, als auch die Mannschaft von Tomas Martinec auf Seiten der Scorpions muss an Konstanz zulegen und fleissig Punkte sammeln, um nicht in der Endabrechnung womöglich mit leeren Händen dazustehen.

Während die Scorpions eine ganze Reihe von Langzeitverletzten zu verkraften haben, haben die Indians zumindest ergebnistechnisch in den letzten Wochen eine rasante Achterbahnfahrt auf das Eis gebracht. Jetzt geht es im prestigeträchtigen und ohnehin emotionsgeladenen direkten Duell am Sonntag, 13. November, ab 19 Uhr am Pferdeturm darum, die richtige Richtung für die nächsten Wochen einzuschlagen.

„Was könnte es Besseres für meine Premiere vor den heimischen Fans geben, als dieses Derby mit seiner Riesenstimmung“, freut sich der neue Indians-Goalie Niklas Deske auf sein Debüt. Der 22-Jährige, mit dem die Indians nach dem etwas unrühmlichen Abgang von Boris Ackers endlich die zermürbende Baustelle zwischen den Pfosten ad Acta legen konnten, kam von den Heilbronner Falken an den „Turm“, denen Stolikowski noch einmal ausdrücklichen Dank aussprach: „Es ist nicht selbstverständlich, in der laufenden Saison einen Spieler freizugeben und aus dem Vertrag zu lassen.“

Zuvor stehen für beide Kontrahenten aber noch weitere Aufgaben auf der Agenda, wenn die Indians am Freitag zu den sowohl sportlich als auch finanziell angeschlagenen Beach Boys an den Timmendorfer Strand reisen. Die Scorpions empfangen am selben Abend um 19.30 Uhr in der heimischen Eishalle in Langenhagen zum „Bruderduell“ den Namensvetter aus der Wedemark.

Das Team um die beiden Top-Scorer Michael Budd und Charlie Adams hat in den letzten Wochen vor der Länderspielpause eine kleine Serie gestartet und sich in der Tabelle auf den Weg in obere Regionen gemacht. Nach dem „kleinen Derby“ am Freitag erwartet die Mannschaft von Coach Dieter Reiss dann am Sonntag um 18.30 Uhr im Mellendorfer IceHouse die Berliner Preussen mit der einstigen Scorpions-Legende Lenny Soccio hinter der Bande. mk