Die Kleinsten sind wieder die Größten

Handball Mini-WM der D-Junioren

Seit 2009 treffen sich die besten D-Jugend-Handballer Deutschlands in Hannover. Vom 6. bis 8. Januar 2017 werden in Anderten die Kleinsten wieder die Größten sein, wenn 24 Teams nach dem Originalspielplan der Männer-WM ihren persönlichen Mini-Weltmeister ermitteln. Die Finalrunde steigt schließlich in der Halle am Eisteichweg.

Wer einmal dabei war weiß – die Atmosphäre ist Gänsehaut pur. „Das ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes“, freut sich Haupt-Organisator und Initiator Marco Palazzi. Die Teams, deren Eltern und Fans übernachten im „Mannschaftshotel“ dem Leonardo Hotel Hannover in Kirchrode. „Wir haben mehrere verlässliche Partner, die das Turnier möglich machen“, unterstreicht Palazzi und betont: „Dennoch sind wir auf neue Partner und Sponsoren angewiesen.“

Im Rahmen des Handball-Drittligaspiels des HSV Hannover gegen Bad Neustadt erfolgte jetzt die Auslosung. Neben dem TSV Anderten I (Spanien, Gruppe A) sind aus der Landeshauptstadt noch die HSG Hannover-West (Ungarn, Gruppe C), der HSC Hannover (Katar), der TuS Bothfeld (Dänemark), die HSG Badenstedt (Schweden) und der TSV Anderten II (Bahrein, alle Gruppe D).

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In den nächsten Wochen sind die Teams immer wieder mit uns in Kontakt. Das geht jetzt Schritt für Schritt“, sagt Palazzi. dv