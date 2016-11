Die Recken lesen vor

Handball-Profis in der Kardinal-Bertram Grundschule

Die Kinder der Kardinal-Bertram Grundschule machten große Augen, als zum bundesweiten Vorlesetag mit Timo Kastening und Sven-Sören Christophersen zwei Bundesliga-Handballer der „Recken“ zu ihnen in den Unterricht kamen. Ein paar Schülerinnen der dritten Klasse hatten sogar ein selbstgemaltes Bild mit der Aufschrift „Wir lieben Handballer“ für ihre prominenten Gäste angefertigt. „Ich gehe gerne in Schulen, das sind immer schöne Termine“, sagte Christophersen.

Bevor die „Recken“ aber einige Bälle warfen, spitzten die rund 80 Schüler des dritten und vierten Jahrgangs ihre Ohren. Kastening und Christophersen lasen aus dem Buch „Hund Müller“ von Hilke Rosenboom vor, in dem es um einen Vierbeiner geht, der sich und sein Herrchen in einen komplizierten Kriminalfall verwickelt. Als der Hund im Gebüsch einen 100-Euro-Schein findet, ist die Schulstunde schon wieder fast vorbei. „Ich hätte gerne gewusst, wie es weitergeht“, gesteht Christophersen. Damit war er nicht alleine.

Aber die beiden Handballer sollten den Kindern ja auch nochmal zeigen, wie ihr Sport funktioniert und warfen dabei die Bälle über die Köpfe der staunenden Schüler hinweg durch die Halle. „Für die Kinder sind das sportliche Vorbilder. Sie können die Schüler gut motivieren, selbst ein Buch in ihrer Freizeit zu lesen“, sagte Schulleiterin Andrea Urlaub. Lesen sei für Kinder wichtig, denn es rege zum Beispiel die Fantasie an. Auch Christophersen wird seinem Sohn sicherlich die ein oder andere Geschichte vorlesen. „Er ist aber erst anderthalb Jahre alt. Momentan schauen wir uns Bilderbücher an“, sagte der Ex-Nationalspieler.

Für die Handballer hat sich der Besuch der Grundschule ebenfalls gelohnt. Denn die Kinder versprachen, den „Recken“ fest die Daumen zu drücken, damit es in der Tabelle weiter aufwärts geht. Dann kann ja mit der Rückkehr ins europäische Geschäft nichts mehr schief gehen.